MSI GF63 Thin : ce laptop puissant et fin coûte moins de 700 € pendant les soldes

Les prix côté Laptop gaming sont aussi en baisse pendant les soldes de ce début d'année et certains modèles se démarquent comme ce MSI GF63 Thin équipé d'une belle configuration à 699 euros au lieu de 899 euros habituellement.

Aux côtés des marques gaming de chez Asus, Acer ou Lenovo, MSI fait aussi son trou depuis longtemps avec ses différentes gammes de PC portable. Celle qui nous intéresse ici n’est autre que le modèle GF63 Thin équipé d’un CPU Intel i5 accompagné d’une RTX 4060. Il est d’ailleurs d’autant plus intéressant que son prix tombe à moins de 700 euros pendant les soldes d’hivers 2024 chez Cdiscount.

Les principales caractéristiques du MSI GF63 Thin

Un châssis fin pour un laptop gaming

i5 12450H+ RTX 4060 + 512 Go de SSD + 16 Go de RAM

Un écran 15,6 pouces IPS Full HD à 144 Hz

Pas d’OS installé

Vendu de base à de 899 euros, le GF63 Thin (12VF-883XFR) est actuellement remisé à 699 euros chez Cdiscount pendant les soldes d’hiver.

Un laptop au design élégant et qui fait les bons choix

Les PC gamer de chez MSI ont largement évolué au fil du temps au point de devenir des machines tout à fait recommandables et aux configurations variées. Le GF63 Thin se distingue avant tout par son design très typé gaming, mais aussi par sa finesse de « seulement » 2,1 cm. À l’intérieur, on retrouve une configuration musclée à base de processeur Intel core i5-12450H couplé à 16 Go de RAM. Une RTX 4060 (45W, boost 1470 MHz) est là pour assurer la partie graphique, parfaite pour du 1080p, et un SSD au format NVMe de 512 Go complète le tout. Au global, la puissance délivrée est très intéressante pour tous joueurs cherchant à jouer en RTX aux jeux compatibles. Il est aussi à noter que ce laptop est livré sans aucun système d’exploitation, il va donc falloir prévoir d’en installer un.

Du côté de la batterie, elle est de 3 cellules fonctionnant à 51 Wh, ce qui peut le faire tenir de 3 à 5 heures en utilisation normale et de 2 à 3 heures en mode jeu.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

