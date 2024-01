Comment avoir 4 To de stockage sur sa PS5 au meilleur prix ? Avec ce SSD Lexar soldé à -33 % !

Le marché des SSD NVMe est particulièrement compétitif, malgré une hausse générale des prix due à une baisse de la production des puces de mémoire flash, les nouveaux modèles sont toujours plus performants et moins chers. Le Lexar NM790 fait partie des dernières cuvées et sa version de 4 To avec dissipateur de chaleur est soldée à 269,99 euros au lieu de 399,99 euros chez la Fnac.

Malgré l’arrivée des SSD PCIe 5.0 qui se font encore timides, les SSD PCIe 4.0 ont encore de beaux jours devant eux, en partie parce qu’il s’agit de la seule interface acceptée par la PS5. Aussi de nouveaux modèles continuent de sortir régulièrement et le Lexar NM790 fait partie des petits nouveaux. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de le tester et lui avons attribué la note presque parfaite de 9/10 ! Grâce aux soldes d’hiver, la version de 4 To avec dissipateur thermique de ce SSD performant et pas cher est à -33 %.

Le Lexar NM790 en quelques points

Une énorme capacité de 4 To

Des débits élevés en lecture et en écriture

Le dissipateur de chaleur inclus

Totalement compatible avec la PS5

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le Lexar NM790 (4 To – avec dissipateur) est maintenant disponible en promotion à 269,99 euros chez la Fnac.

Le Lexar NM790, le SSD au meilleur rapport débit/prix

Alors que les prix des SSD NVMe sont à la hausse depuis quelques semaines à cause d’un ralentissement de la production, le Lexar NM790 apparaît comme la meilleure solution pour limiter ses dépenses. Il affiche un prix compétitif et a tout du SSD NVMe haut de gamme. En interface PCIe 4.0, il annonce des débits de 7 400 Mo/s en lecture et de 6 500 Mo/s en écriture. Quand bien même nos benchmarks ont relevé une vitesse légèrement inférieure en lecture, cela reste très bon et c’est largement suffisant pour que le Lexar NM790 soit compatible avec la PS5.

C’est sans compter le dissipateur de chaleur dont il est doté, grâce à lui, le SSD chauffe moins, il n’a donc pas besoin de recourir à l’étranglement thermique et ses performances restent stables sur la longue durée. Ce qui est essentiel pour profiter de ses jeux PS5 sans accrocs, et avec une capacité de stockage de 4 To, soit de 4 000 Go, il y a de quoi faire. Enfin, le Lexar NM790 est vendu avec une garantie constructeur de cinq ans et la firme californienne communique également une durée de vie de 3 000 TBW.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lexar NM790.

