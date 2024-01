Super prix pour ce PC portable HP sous Ryzen 7 pendant les soldes sur Amazon

Les soldes se poursuivent et aujourd'hui, c'est un laptop idéal pour de la bureautique et surtout avec une très bonne configuration qui voit son prix baisser. Amazon propose en effet le HP Pavilion 15-eh1001sf à 579 euros au lieu de 699 euros.

Presque deux semaines après le début des soldes d’hiver, il est encore possible de faire de très bonnes affaires. La preuve avec ce HP Pavilion 15-eh1001sf, un PC portable doté d’une bonne configuration (avec un Ryzen 7, s’il vous plaît), qui conviendra tout à fait aux travailleurs ou aux étudiants qui n’ont pas un budget illimité, puisqu’il est en ce moment disponible en promotion à moins de 580 euros.

Les points essentiels du laptop HP Pavilion 15-eh1001sf

Un design compact

Un combo Ryzen 7 5700U + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 699 euros, le laptop HP Pavilion 15-eh1001sf est désormais proposé à 579 euros sur Amazon.

Une machine légère idéale pour le travail nomade

Celles et ceux qui sont amenés à travailler hors de chez eux préfèrent avoir un PC portable suffisamment léger. C’est bel et bien le cas du HP Pavilion 15-eh1001sf, dont le poids ne dépasse pas le 1,75 kg. L’épaisseur de l’ensemble n’est en plus pas bien élevée, ce qui facilite tout de même son transport. Son châssis gris très classique est de son côté assez passe-partout et pourra plaire au plus grand nombre.

Côté connectique, le HP Pavilion 15-eh1001sf est plutôt complet avec un port USB Type-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.0 et une prise casque/micro. Pour ce qui est de son écran, le HP Pavilion 15-eh1001sf marque là aussi des points avec une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, qui devrait offrir de beaux contrastes et des images bien détaillées. La grande diagonale est aussi bien pratique pour afficher plusieurs onglets en même temps de façon lisible et ainsi travailler plus efficacement.

Une configuration suffisamment puissante

Ce laptop se révèle aussi assez efficace avec sa puce Ryzen 7 5700U cadencée à 1,8 GHz (boost jusqu’à 4,3 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaîner les tâches classiques que sont la navigation web, le traitement de texte et le multitâche sans encombre. Ajoutons à cela la présence d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go, pour encore plus de réactivité avec des lancements rapides de la machine et des temps de chargement réduits. L’audio n’a pas non plus été négligé avec un système conçu par B&O.

Enfin, pour ce qui est de la durée d’utilisation sur une seule charge, la marque promet une autonomie pouvant aller jusqu’à 8h45. Une durée qui variera évidemment selon la nature de vos usages. Enfin, côté recharge, 45 minutes suffisent pour gagner 50 % de la batterie selon HP.

