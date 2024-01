La célèbre souris gaming Logitech G502 X Lightspeed est 33 % moins chère à l’occasion des soldes

Grâce aux soldes d'hiver, il est possible de faire de bonnes affaires pour par exemple rajeunir son setup gamer en changeant de carte graphique, d'écran PC et même de souris. La Logitech G502 X Lightspeed est l'une des souris les plus vendues (et aussi les plus chères) du marché et actuellement, elle est disponible pour 99,99 euros au lieu de 149 euros chez Amazon.

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

En 2022, Logitech renouvelait sa série de souris la plus célèbre et la plus vendue, les Logitech G502 ont ainsi laissé la place aux Logitech G502 X. Se déclinant en trois modèles, cette série présente des évolutions timides mais conserve une qualité difficilement égalable, ce qui explique en partie le tarif élevé. Mais grâce aux soldes d’hiver, le prix de la Logitech G502 X Lightspeed, la version sans-fil de cette série, dégringole de 33 % chez Amazon et passe ainsi sous la barre des 100 euros.

La Logitech G502 X Lightspeed en résumé

Une souris légère et agréable à prendre en main

13 boutons, tous personnalisables

Les performances du capteur HERO 25K

Une autonomie de 120 heures

Au lieu de 149 euros habituellement, la Logitech G502 X Lightspeed est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Amazon.

Une souris qui profite d’un savoir-faire indéniable

Logitech est un constructeur suisse spécialisé dans les périphériques PC dont la réputation et le savoir-faire ne sont plus à prouver, sa G502 X est, après tout, parfois qualifiée de « reine des souris gaming ». Ce n’est pourtant pas la première impression que l’on peut s’en faire à cause des finitions en plastique qui gomment la sensation de premium, mais cela permet à la Logitech G502 X Lightspeed d’être une souris particulièrement légère (89 grammes seulement) et cela n’empêche pas d’en avoir une prise en main agréable.

Avec ses patins PTFE pour la glisse et le grip au niveau du pouce, on ne ressent quasiment aucune gêne durant les longues utilisations. Sans compter que le sans-fil permet une liberté de mouvement totale, du moins au sein de la portée de 10 mètres permise par la technologie Lightspeed. Celle-ci est d’ailleurs plus performante de 68 % qu’avec la génération précédente de souris. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur suisse communique une durée de 120 heures et la recharge s’effectue au port USB-C situé à l’avant de la souris.

Polyvalente et bardée de fonctionnalités

La Logitech G502 X Lightspeed se dote d’un capteur optique HERO 25K dont la sensibilité peut s’élever jusqu’à 25 600 DPI tout en encaissant des accélérations de 40 G avec une vitesse de 400 IPS. En clair, le niveau de précision atteint le sub-micron, il est quasiment impossible de lui faire tutoyer ses limites, y compris dans les jeux vidéo du type MOBA, MMO ou FPS. Quoique le FPS n’est pas vraiment son terrain de prédilection pour des raisons de confort, à cause de sa forme ainsi que de son poids encore un peu trop élevé.

Niveau boutons, il y a de quoi faire. La Logitech G502 X Lightspeed en totalise treize, tous personnalisables via le logiciel pilote Logitech G Hub. Chaque bouton peut être associé à une des nombreuses fonctionnalités proposées, il est également possible de régler la sensibilité du capteur HERO 25K (avec le logiciel ou le bouton « sniper ») et de configurer un profil pour chaque jeu et application. Enfin, Logitech vante l’intégration de switches optiques-mécaniques baptisés Lightforce promettant une plus grande réactivité de la part de cette souris.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Logitech G502 X en filaire.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.