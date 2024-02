De 79 € à 24 € : cette souris gaming Razer performante et ergonomique est soldée à prix cassé

Les Razer Deathadder sont des souris bien connues des gamers, le constructeur singapourien qualifie lui-même sa gamme de « best-seller ». Ce ne sont pourtant pas les souris les plus premium ni les plus complètes du marché, elles jouent plutôt la carte de l'ergonomie et du meilleur rapport qualité-prix. Rapport devenu très avantageux avec la Razer Deathadder V2 soldée à seulement 24,99 euros au lieu de 79,99 euros chez Micromania.

Les soldes d’hiver sont le prétexte idéal pour renouveler son setup de gamer avec de nouveaux équipements en visant dans le haut de gamme. Les moins fortunés peuvent quant à eux préférer des appareils sortis il y a plusieurs années et plus susceptibles d’afficher une énorme promotion, comme c’est en ce moment le cas de la Razer Deathadder V2, une souris gaming filaire qui fut un best-seller en 2020. Chez Micromania, cette Razer Deathadder V2 affiche une réduction de 69 % et ne coûte plus que 25 € !

La Razer Deathadder V2 en résumé

Une souris bien finie et ergonomique

Un capteur d’une précision de 20 000 DPI

Huit boutons, tous personnalisables

Au lieu de 79,99 euros habituellement, la Razer Deathadder V2 est maintenant disponible en promotion à 24,99 euros chez Micromania.

Une souris confortable pour les longues parties

La gamme Deathadder V3 a beau être déjà commercialisée, la Razer Deathadder V2 reste relativement récente et surtout à un bien meilleur rapport qualité-prix pendant les soldes. De l’extérieur, cette souris filaire ressemble fortement aux anciennes déclinaisons du constructeur singapourien avec cette forme allongée inclinée vers l’avant qui incite à la couvrir avec toute la paume. La construction est en plastique de qualité qui rend la prise en main agréable et permet à la Deathadder V2 d’être l’une des souris les plus légères du marché avec un poids de seulement 82 grammes.

Afin de la rendre plus ergonomique encore, Razer a rajouté un grip latéral en caoutchouc sur le côté gauche où poser son pouce. Ce qui peut vite devenir un désavantage pour les gauchers, la Deathadder V2 est donc réservée aux droitiers, d’autant plus que le grip accueille deux boutons principaux. La Razer Deathadder V2 est bien l’une des souris les plus ergonomiques du marché, mais seulement pour une partie de la population. En dessous, cette souris est munie de patins PTFE qui rendent la glisse agréable et fluide.

Un capteur ultra-précis dans une souris à 24,99 € !

Par rapport à ses prédécesseurs, la Deathadder V2 change surtout à l’intérieur, notamment avec un tout nouveau capteur. Avec le Focus+ dans le ventre, cette souris gaming atteint une sensibilité maximale de 20 000 DPI, même dans un jeu FPS où l’action part dans tous les sens, il n’y a pas forcément besoin d’un tel niveau de précision. Là où le Focus+ est plus intéressant est qu’il recalibre automatiquement sa sensibilité lorsque l’on change de surface. Razer a également opté pour de nouveaux capteurs optiques avec une durée de vie de 70 millions de clics.

Enfin, les nouveautés se passent aussi du côté du logiciel. Razer Synapse passe à sa troisième version et permet d’accéder à un ensemble complet de réglages. On peut personnaliser les fonctions des huit boutons, régler la sensibilité du capteur Focus+, choisir la couleur de l’éclairage RGB sur le logo et les côtés de la molette et définir jusqu’à cinq profils. On peut basculer d’un profil à l’autre grâce à un bouton situé sous la souris, son placement n’est pas le plus pratique, mais ça évite de passer par le logiciel.

