Samsung Galaxy Z Fold 5 perd 600 €, un pack de prises connectées à -20 % et un TK 4K LG de 75″ pas cher — les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Voici un résumé de ce que vous avez loupé : le Samsung Galaxy Z Fold 5 perd 600 euros de son prix, un lot de 4 prises connectées en promo et un TK 4K LG de 75" pas cher.

Les soldes touchent bientôt à leur fin, et si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures offres que nous avons partagées depuis le début de semaine et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Oui, le Samsung Galaxy Z Fold 5 perd déjà 600 € de son prix grâce aux soldes d’hiver

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 en quelques mots

Un écran interne très grand pour regarder des vidéos ou travailler ;

Un smartphone pliable qui ne lésine pas sur la puissance et la photo ;

Un design plus léger, plus fin que les versions précédentes ;

La certification IPX8.

Toujours vendu à 1 899 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, les soldes d’hivers sont l’occasion de baisser le prix du Z Fold 5 de Samsung à seulement 1 299 euros chez Rue du Commerce. On le trouve aussi à 1 488 euros sur Amazon.

Amazon solde ces 4 prises connectées à un super prix pour passer plus facilement à la domotique

La prise connectée Meross, qu’est-ce ?

Quatre prises connectées discrètes et simples à utiliser

Compatible avec Alexa, Google Assistant et SmartThings

Mesure la consommation d’énergie

Au lieu de 41,99 euros habituellement, le lot de 4 prises connectées Meross est maintenant disponible en promotion à 33,59 euros chez Amazon.

Grâce aux soldes, cet énorme TV 4K de 75 pouces signé LG ne coûte plus que 749 €

Le LG 75NANO756QA en bref

Un TV LED NanoCell de 75 pouces

En 4K et compatible HDR10 et HDR HLG

L’interface WebOS 23 pour la partie Smart TV

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le LG 75NANO756QA est maintenant disponible en promotion à 749,99 euros chez Carrefour.

Orange lance une offre sociale pour aider le plus de gens à avoir la Fibre

Qu’est-ce qui est inclus dans l’offre sociale d’Orange ?

La Fibre jusqu’à 500 Mb/s symétrique avec la Livebox 5

Un décodeur 4K avec 140 chaînes TV

Les appels illimités en France Métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations

L’offre Livebox Fibre dites « Coup de pouce internet » pour les bénéficiaires de prestations sociales essentielles est disponible à 15,99 euros par mois, sans engagement et sans que le prix augmente au bout de certaine période. Cette offre est aussi proposée sans frais de résiliation.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.