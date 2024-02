Riverside 540 E : ce vélo électrique premium avec une autonomie de 120 km coûte 300 € de moins

Par conscience écologique ou simplement parce que se déplacer en voiture ou en transport en commun devient de moins en moins supportable, certaines personnes choisissent de passer à la mobilité douce en achetant un vélo électrique. Quand bien même les soldes d’hiver ont pris fin, il est encore possible de faire des affaires sur ce marché avec le puissant Decathlon Riverside 540 E disponible à 2199,99 euros au lieu de 2 499 euros.

Entre l’enfer des transports en commun ou des embouteillages et l’achat d’un vélo électrique, il n’y a qu’un pas, et Decathlon veut absolument nous le faire franchir. En plus de ses activités habituelles de distribution d’équipements sportifs, l’enseigne française conçoit également ses propres vélos électriques et certains modèles sont dignes des meilleures références du marché. Par exemple, le Riverside 540 E doué d’une autonomie maximale de 120 km et qui affiche une réduction de 300 euros chez Decathlon.

Le Decathlon Riverside 540 E en quelques mots

Un moteur Shimano avec un couple de 60 Nm

Une autonomie de 60 à 120 km

Un châssis léger et agréable à conduire

Au lieu de 2 499 euros habituellement, le Decathlon Riverside 540 E est maintenant disponible en promotion à 2 199,99 euros chez Decathlon. Sans oublier qu’il est possible d’obtenir des aides de l’État pour réduire encore la facture, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Un vélo électrique conçu pour les longues balades

Le Decathlon Riverside 540 E est un vélo électrique conçu pour les performances, mais également le confort. Premièrement, son châssis en aluminium est plutôt léger avec un poids de 21,5 kg (batterie comprise) et agréable à conduire. Avec un guidon et une selle élevés quasiment au même niveau, il offre une position plus sportive et ne propose pas autant de confort qu’un cadre hollandais pour les trajets du quotidien en ville. Toutefois, sa selle Saddle Royal et sa fourche avec un débattement de 63 mm rendent la conduite agréable aussi bien sur les terrains plats que ceux moins goudronnés et plus sauvages.

Pour ce qui est des équipements, Decathlon s’est montré un peu avare pour son Riverside 540 E. Il n’y a ni éclairage, ni garde-boue, ni porte-bagage. Certains de ces éléments peuvent être rajoutés ultérieurement, mais on voit là que cette monture est plutôt conçue pour les balades occasionnelles. On retrouve un écran LCD qui affiche les informations relatives à la conduite (vitesse, autonomie restante…) avec la possibilité de se connecter à l’application E-TUBE afin d’avoir accès à des paramètres plus avancés pour mieux préparer ses sorties à vélo.

Une autonomie maximale de 120 km !

Le Decathlon Riverside 540 E embarque un moteur Shimano Steps E6100, plus léger et efficace à hauteur de 20 % que l’ancien modèle, il est surtout silencieux. Grâce à son couple de 60 Nm, il peut avaler les dénivelés sans forcer et même s’attaquer aux pentes les plus raides. Avec une transmission Shimano Deore à 10 vitesses, la conduite est fluide et il n’y a pas besoin de fournir des efforts. Pour ce qui est du freinage, on peut compter sur des freins à disque hydrauliques Tektro TKD de 160 mm, puissants et réactifs.

Enfin, le Riverside 540 E profite d’une autonomie plus que correcte. Même si sa batterie de 418 Wh n’est pas la plus grande du marché, elle lui permet de jouir d’une autonomie moyenne de 90 km. Ce chiffre peut s’élever jusqu’à 120 km dans les conditions idéales (mode éco, terrain plat, météo au beau fixe, conducteur dans la catégorie poids moyen). La batterie aurait certes pu gagner avec une meilleure capacité, mais cela aurait été compromettre la légèreté du VAE. Pour ce qui est du temps de recharge, il faut seulement trois heures pour refaire le plein.

Afin de comparer le Decathlon Riverside 540 E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs vélos électriques du moment.

