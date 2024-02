Le lot de deux enceintes Bose Soundlink Micro est à un super prix chez la Fnac

Une enceinte portable Bose Soundlink Micro, c'est bien, mais quand on peut en avoir deux pour passer en mode stéréo, c'est encore mieux. Un lot de deux enceintes est justement proposé à 149,98 euros au lieu de 259,98 euros à la Fnac.

Pratique et efficace, la Bose Soundlink Micro est une toute petite enceinte Bluetooth étanche que l’on peut emporter partout avec soi. Si sa puissance sonore se révèle très propre, la Bose Soundlink Micro devient encore plus intéressante quand elle est reliée à une autre Bose Soundlink Micro. Connecter deux enceintes permet de profiter d’un son stéréo vraiment immersif. Le moment est justement idéal pour tester l’expérience puisqu’un lot de deux Bose Soundlink Micro est actuellement proposé avec 110 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur l’enceinte Bose Soundlink Micro

Une enceinte compacte et légère

Une certification IPX7

Un son stéréo avec deux modèles

Initialement affiché à 259,98 euros, le lot de deux enceintes Bose Soundlink Micro est désormais proposé à 149,98 euros à la Fnac après une remise de 110 euros appliquée directement dans le panier après y avoir ajouté les deux produits. Sachez aussi que jusqu’à ce lundi, une réduction supplémentaire de 20 euros est proposée aux adhérents Fnac avec le code promo LOVE10 (10 euros offerts tous les 60 euros).

Une petite enceinte qui peut flotter

La Bose Soundlink Micro est une toute petite enceinte Bluetooth carrée (9,83 cm x 9,83 cm x 3,48 cm) qui pèse seulement 290 g. On a donc là une référence particulièrement compacte, que l’on peut emporter partout avec soi avec une grande facilité. Mais sa petite taille n’est pas synonyme de fragilité, bien au contraire : la marque a misé sur un matériau résistant, le caoutchouc de silicone, pour l’extérieur de son enceinte. Selon Bose, cette coque résiste efficacement aux coups, aux rayures et aux fissures. De quoi être moins effrayé après les petites chutes. Et pour ne rien gâcher, la Bose Soundlink Micro est dotée de la certification IPX7. Elle est donc totalement étanche et continuera de fonctionner après un plongeon accidentel dans une piscine (qu’on essaiera de ne pas provoquer, quand même…).

La Bose Soundlink Micro ayant aussi été conçue pour accompagner les baroudeurs, elle est équipée d’une lanière bien robuste, que l’on peut fixer à un vélo ou à un sac à dos, par exemple.

Un son stéréo pour un audio plus réaliste

La Bose Soundlink Micro marque aussi des points avec son appairage Bluetooth très fluide, mais aussi avec sa puissance sonore suffisamment puissante pour accompagner ses activités d’un petit fond musical bien appréciable. Le constructeur promet même un son clair et profond, y compris en extérieur. Mais on appréciera encore plus le fait de pouvoir passer en mode stéréo avec deux enceintes Bose Soundlink Micro. Cette connexion permet ainsi de profiter d’un son plus immersif et riche. Pour ce faire, rendez-vous sur l’application Bose Connect.

Enfin, sachez qu’il est possible d’accéder aux commandes vocales de Siri et de Google Assistant grâce à la touche multifonction de l’enceinte. L’enceinte peut par ailleurs se connecter à deux appareils en même temps. Pour ce qui est de son autonomie, la Bose Soundlink Micro offre en théorie six heures d’écoute sur une seule charge. On a vu mieux, mais pour une après-midi en musique, cela reste satisfaisant.

