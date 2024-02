Ce moniteur 4K de 27″ idéal pour les designers est à -25 % sur Amazon

Les graphistes, designers et créatifs ont besoin de travailler sur un écran PC capable de reproduire précisément les couleurs et de ne faire aucune concession sur le rendu des détails dans l'image. Le moniteur BenQ PD2705U, avec sa dalle 4K UHD, est probablement l'une des références sur les plus adaptées. En ce moment, Amazon le propose à un bon prix : 339 euros au lieu de 449 euros au lancement.

Les photographes, les graphistes, les designers et autres professionnels de la création veulent généralement pouvoir travailler sur un écran PC doté d’une haute résolution et capable de reproduire précisément les couleurs de leurs œuvres dont les détails sont nombreux. Le moniteur IPS 4K BenQ PD2705U pourrait justement leur convenir, et sa technologie AQCOLOR n’y est pas pour rien. Les intéressés pourront d’ailleurs obtenir le BenQ PD2705U à prix réduit grâce à une promotion totale de 110 euros.

Les points forts du moniteur BenQ PD2705U

Une dalle IPS 4K de 27 pouces

La technologie AQCOLOR

Idéal avec un MacBook

Lancé à 449 euros, puis réduit à 399 euros sur les 30 derniers jours, le moniteur BenQ PD2705U peut désormais vous revenir à 339 euros sur Amazon grâce au coupon de 15 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une grande dalle aux couleurs sublimes

Le moniteur BenQ PD2705U est équipé d’une dalle IPS 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) de 27 pouces, qui nous fait donc non seulement profiter d’images très détaillées, mais aussi d’angles de vision horizontaux et verticaux de 178°, donc bien larges. Et si cet écran PC est particulièrement adapté aux créatifs, c’est qu’il est capable de reproduire très précisément les couleurs d’une œuvre.

BenQ utilise pour cela sa propre technologie baptisée AQCOLOR, créée spécialement pour fournir aux professionnels des couleurs fiables et éclatantes. Concrètement, la dalle couvre 99 % de l’espace de couleur sRGB et 99 % de l’espace Rec.709 avec un Delta E inférieur à 3, soit l’assurance d’une très bonne restitution des couleurs. Autrement, le BenQ PD2705U embarque aussi la technologie HDR10, histoire de rendre les couleurs et les contrastes encore plus riches. Plusieurs modes taillés pour les créatifs sont aussi disponibles, comme le mode « Chambre noire » qui ajuste la luminosité et le contraste de l’image pour travailler dans un environnement sombre, ou encore le mode « Animation » qui ajoute de la clarté aux zones sombres.

Un moniteur idéal à utiliser avec un MacBook

BenQ assure par ailleurs que son moniteur peut très bien fonctionner avec un MacBook d’Apple grâce à son « mode M-book », qui offre une synchronisation active des couleurs. Enfin, l’écran PC se montre assez ergonomique puisque son inclinaison peut être modulée (mais pas sa hauteur). Côté connectique, on a droit à un port HDMI, un DisplayPort, un port USB-C, trois ports USB 3.0 et un second connecteur USB-C pour le transfert de données. Notez aussi que vous pourrez contrôler facilement les contenus de deux ordinateurs différents avec un clavier et une souris grâce à la technologie KVM intégrée.

