Encore un bon produit pas cher de Xiaomi avec cette batterie externe 10 000 mAh à moins de 10 €

Avis aux détenteurs d'un smartphone vraiment peu endurant : une batterie externe peut vous sauver la mise dans bien des situations. Avec sa capacité de 10 000 mAh, la Redmi Power Bank pourrait bien vous convenir. Elle ne coûte d'ailleurs que 9,99 euros sur le site de Xiaomi, au lieu de 19,99 euros.

Si vous avez un smartphone dont l’autonomie n’est pas folle, vous avez peut-être déjà envisagé d’acquérir une batterie externe. Ce type d’appareil est en effet bien utile pour regagner rapidement des points de batterie quand on n’a pas de prise électrique à portée de main. Le bon choix, c’est de miser sur un modèle léger, pratique à transporter et surtout doté d’une capacité généreuse. La Redmi Power Bank dispose par exemple d’un format assez mince et propose surtout une capacité de 10 000 mAh. Une référence efficace que l’on trouve en ce moment à un tout petit prix.

Les points essentiels de la batterie Redmi Power Bank

Un format pratique

Une capacité de 10 000 mAh

Une puissance de 10 W

Initialement proposée à 19,99 euros, la Redmi Power Bank de 10 000 mAh est désormais affichée à 9,99 euros sur le site de Xiaomi.

Une batterie facile à tenir en main

La Redmi Power Bank se présente sous la forme d’un rectangle sobre aux angles arrondis. Certes, ce n’est pas la référence la plus compacte du marché avec sa longueur de 150,5 mm et sa largeur de 73,6 mm, mais son épaisseur de seulement 15 mm offre heureusement une prise en main confortable. Elle peut aussi être posée à plat sans qu’elle glisse à tout bout de champ.

Côté connectique, cette batterie externe est équipée de deux ports USB-A, d’un port micro-USB et d’un port USB-C. Plutôt varié, donc, et c’est un bon point pour pouvoir recharger plusieurs types d’appareils. Par ailleurs, la marque assure que sa batterie dispose de plusieurs protections bien rassurantes, comme celle contre les surtensions d’entrée et en sortie, contre les courts-circuits ou encore celle contre les surcharges et décharges excessives.

Une grosse capacité

La Redmi Power Bank est par ailleurs dotée d’une capacité de 10 000 mAh, ce qui permet de recharger deux fois un smartphone muni d’une batterie de 5 000 mAh, et même de nombreuses fois un boîtier d’écouteurs sans fil. La puissance de charge totale s’élève quant à elle à 10 W, ce qui n’est tout de même pas très rapide. Retenez aussi que si vous chargez plusieurs appareils en même temps, la puissance sera divisée. Pour finir, la Redmi Power Bank propose aussi un mode de charge de faible intensité pour les appareils moins gourmands en énergie, comme les trackers, par exemple.

