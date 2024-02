Voici un excellent deal pour les joueurs PC avec cet écran 27 pouces en QHD et 100 Hz

Jouer avec du matériel performant sans se ruiner, c'est possible. Même pour les budgets limités, il existe des écrans PC gamer fluides et haute résolution comme cet Iiyama G-Master G2745QSU-B1. Au lieu d'un prix habituel d'environ 200 euros, ce moniteur de 27 pouces en QHD est à seulement 159,99 euros chez Carrefour.

Avec les jeux vidéo toujours plus exigeants en ressources, mettre à jour son setup de gamer avec de nouveaux équipements devient un moment nécessaire pour faire tourner correctement les derniers titres AAA. Cela vaut aussi bien pour la carte graphique que pour le moniteur PC. Iiyama est un des constructeurs reconnus sur le segment des écrans PC gamer et en ce moment, son G-Master G2745QSU-B1 est en promotion.

L’Iiyama G-Master G2745QSU-B1 en résumé

Une dalle IPS-LCD de 27 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Compatible avec AMD FreeSync

Habituellement proposé autour des 200 euros, l’Iiyama G-Master G2745QSU-B1 est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Carrefour. Le prix le plus bas constaté sur les 30 derniers jours était de 179 euros.

L’entrée de gamme d’Iiyama avec un écran haute résolution

Pour un bon écran PC gamer, il faut compter dans les 200 à 300 euros, sauf pour le G-Master G2745QSU-B1 qui fait figure de modèle d’entrée de gamme chez Iiyama. Ce moniteur propose une diagonale de 27 pouces suffisante pour être immergé dans son jeu vidéo, immersion d’ailleurs renforcée par les bordures fines de son châssis. Pour ce qui est des réglages, le moniteur est uniquement inclinable d’avant en arrière et est compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm. La connectique comprend un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, de deux ports USB-A et d’une prise jack 3.5 mm.

Quant à l’écran de 27 pouces, il s’agit d’une dalle IPS-LCD qui prodigue des angles de vision ouverts et une bonne restitution colorimétrique avec une couverture complète de la gamme sRGB. La définition est en QHD (2 560 x 1 440 pixels), on est au-dessus de ce que proposent d’ordinaire les écrans PC gamer de cette tranche tarifaire et c’est parfait pour lancer ses jeux en 1440p. Enfin, le constructeur japonais communique une luminosité de 250 cd/m² et un rapport de contraste de 1 300:1.

Un affichage fluide, mais pas assez pour le 120 FPS

Un moniteur PC gamer se doit de proposer un affichage fluide et l’Iiyama G-Master G2745QSU-B1 l’est effectivement, toutefois, son taux de rafraîchissement n’excède pas les 100 Hz. Il n’est donc pas au niveau de la concurrence qui propose habituellement des écrans à 144 Hz, voire 165 Hz. Certains peuvent s’en contenter mais les gamers habitués aux FPS et aux MOBA lui préfèreront sûrement un écran encore plus fluide. Côté temps de réponse, on reste sur la valeur référence de 1 ms.

À l’instar des autres écrans PC de la gamme Black Hawk d’Iiyama, celui-ci est doté de la fonction Black Tuner qui ajuste la luminosité dans les zones sombres afin de ne rater aucun détail de ce qui est affiché à l’écran. Enfin, l’Iiyama G-Master G2745QSU-B1 est compatible avec AMD FreeSync, cette technologie synchronise la fréquence d’affichage de l’écran avec le frame rate de la carte graphique afin d’obtenir une image sans déchirure, sans saccade et sans flou.

