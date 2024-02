Le PlayStation Plus est offert ce week-end, parfait pour s’essayer au jeu en ligne

Du 17 au 18 février, le service habituellement sur abonnement PlayStation Plus est en partie accessible gratuitement pour tous les joueurs PS4 et PS5.

Sony s’est dĂ©cidĂ© Ă faire plaisir Ă tous les joueurs de l’univers PlayStation ce week-end et fait cadeau de l’accĂšs au PS+ Ă tous ses joueurs PS5 et PS4.

Cela commence ce samedi Ă 00h01 prĂ©cises et jusqu’au 18 fĂ©vrier 23h59, vous pouvez accĂ©der au PlayStation Plus sans avoir besoin de vous abonner. Il vous faut simplement disposer d’un compte PSN et Ă vous la partie en ligne des jeux que vous possĂ©dez dĂ©jĂ et dont vous ne pouviez pas profiter faute d’abonnement au PS+. Notez que cet accĂšs gratuit n’est pas cumulable avec un abonnement dĂ©jĂ existant.

Le multijoueur uniquement

Ne vous attendez pas pour autant pouvoir disposer du PlayStation plus avec l’entiĂšretĂ© de ses fonctionnalitĂ©s et ses jeux. Sony a simplement ouvert les vannes du jeu en ligne qui, on le capelle, n’est habituellement accessible uniquement via un abonnement.

Mais cela tombe plutĂŽt bien puisque si vous n’aviez pas eu l’occasion de vous essayer au jeu en ligne sur les derniers jeux que vous vous ĂȘtes offert, c’est sans doute la meilleure occasion.

Entre EA Sports FC24, Modern Warfare 3, GTA V ou encore le dernier Helldivers II, vous avez de quoi occuper tout votre week-end que ce soit entre potes ou autres.

Si vous souhaitez continuer avec un abonnement Ă la suite de ce week-end gratuit, voici la grilles des tarifs sur les abonnements PS+ :

PS+ Essential : 71,99 euros par an au lieu de 59,99

au lieu de 59,99 PS+ Extra : 125,99 euros par an  au lieu de 99,99

 au lieu de 99,99 PS+ Premium : 151,99 euros par an au lieu de 119,99

