33 % de remise pour ce chargeur rapide 65 W, capable de recharger 3 appareils en même temps

Avec une puissance de 65 W et trois ports USB au dos, ce chargeur Ugreen est un accessoire indispensable au quotidien tellement il peut se montrer pratique. En plus de pouvoir recharger plusieurs appareils simultanément, il le fait rapidement. Chez Amazon, ce chargeur Ugreen de 65 W est disponible pour 26,77 euros au lieu de 39,99 euros.

Maintenant qu’on nous incite à utiliser un seul bloc chargeur pour quasiment tous nos appareils, autant en choisir un qui soit puissant et qui puisse recharger plusieurs appareils en même temps. C’est notamment ce que propose ce chargeur Ugreen doté de trois ports USB et d’une puissance de 65 W. Il convient à la majorité des appareils, y compris les laptops comme les MacBook. En ce moment, ce bloc chargeur bien pratique profite d’une réduction immédiate de 33 %.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Ugreen de 65 W

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Compatible avec de nombreux appareils

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le chargeur Ugreen de 65 W est maintenant disponible en promotion à 26,77 euros chez Amazon grâce au coupon de 25 % à activer avant de procéder à la commande.

Un accessoire indispensable au quotidien

Malgré une bonne puissance et la présence de trois ports USB, ce chargeur Ugreen parvient à être compact contrairement à certains modèles qui prennent de la place dans les sacs à dos ou au milieu d’une multiprise. D’ailleurs, il n’y a presque plus besoin de multiprise avec tous ces ports à disposition. Ce chargeur reste un peu plus gros que ceux profitant de la technologie GaN (nitrure de gallium) mais ses dimensions restent convenables pour qu’il soit discret et facilement transportable.

Au dos, on retrouve deux ports USB-C et un port USB-A, ce qui lui permet de recharger jusqu’à trois appareils simultanément, mais en faisant cela, la puissance de recharge est divisée. Lorsque cela arrive, la puissance est divisée comme suit : 45 W en Power Delivery pour le premier port USB-C et 8,5 W pour le dernier port USB-C et le port USB-A. Il est possible d’atteindre une puissance de 65 W en rechargeant seul un appareil avec l’un des deux ports USB-C.

Pour charger vite, et bien

Grâce à sa puissance de 65 W, ce chargeur Ugreen est capable de recharger efficacement une multitude d’appareils, du smartphone à la tablette en passant par les écouteurs sans fil, liseuses électroniques et même les ordinateurs portables, les drones et le Steam Deck ! Et ce, peu importe la marque. Cela est notamment dû à la compatibilité de nombreux protocoles de charge tels que Power Delivery, PPS, Quick Charge, l’AFC adaptée pour Samsung ainsi que les protocoles SCP et FCP lancés par Huawei.

Ce chargeur Ugreen embarque plusieurs sécurités afin de recharger ses appareils sans problème de surchauffe, de surintensité et de surtension et garantir un fonctionnement optimal. Enfin, il faut prendre en compte que ce chargeur est livré sans câble USB. De toute manière, les câbles sont généralement fournis dans les boîtes des appareils, contrairement au bloc chargeur.

Afin de comparer le chargeur Ugreen de 65 W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.