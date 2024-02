Ce laptop suréquipé d’un Ryzen 5 série 7000 + écran WQXGA (120 Hz) est à -30 %

Si vous souhaitez changer votre PC portable, vous pourrez opter sans souci pour le Lenovo IdeaPad Pro 5, qui comporte une belle fiche technique et une remise immédiate de 300 euros sur le site officiel du fabricant.

Lenovo est une des références incontournables si vous êtes à la recherche d’un laptop dédié au travail. Son catalogue fourmille de configurations bien équipées et certaines affichent même un rapport qualité-prix intéressant. C’est le cas du modèle IdeaPad Pro 5 équipé d’un processeur Ryzen 5 série 7 000 dont le prix baisse de quasiment 300 euros grâce à cette offre.

Le Lenovo IdeaPad Pro 5 en résumé

Un écran de 16 pouces en définition WQXGA (2 560 x 1 600)

Le puissant combo Ryzen 5 7535HS + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Compatible avec la charge rapide

Initialement à 999 euros, le Lenovo IdeaPad Pro 5 16″ se trouve actuellement en promotion à 699 euros sur le site du constructeur.

Un grand écran bien défini

Le Lenovo IdeaPad Pro 5 propose une conception sobre, passe-partout même, afin de passer inaperçu dans un bureau. Son châssis fin s’équipe d’une connectique généreuse. Vous avez là deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un port jack 3.5 mm.

On apprécie surtout son écran d’une diagonale de 16 pouces tout de même. C’est un plaisir à utiliser grâce à sa définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels). Il s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture, un bon taux de contraste, et d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une navigation fluide.

Une config sous AMD efficace

Les composants qu’il embarque le rendent très intéressants, surtout pour son prix actuel. Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 7535HS cadencé à 3,3 GHz (Turbo 4,5 GHz). Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. Cette combinaison vous offre une utilisation fluide et sans ralentissements pour des tâches basiques, mais aussi plus gourmande, comme le montage photo et vidéo. Pour du gaming, ce n’est le compagnon idéal. Dommage, il ne sera pas possible d’exploiter le potentiel de l’écran 120 Hz.

L’IdeaPad Pro 5 embarque un SSD M.2 NVMe de 512 Go, pour stocker tous vos souvenirs, travaux et projets de montage avant d’arriver à saturation, mais aussi d’exécuter vos logiciels rapidement. Enfin, la batterie à quatre cellules de 75 Wh permet d’assurer une journée de travail loin d’une prise. Mais le plus pratique ici est sa compatibilité avec la charge rapide qui permet de récupérer de l’énergie efficacement.

