Mini SSD Samsung à prix cassé, console rétrogaming ultime en promo et smartphone 512 Go pas cher – les deals de la semaine

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Boulanger casse le prix de ce mini SSD externe Samsung avec 4 To de stockage

Ce qu’il faut retenir du Samsung T5 Evo

Un SSD externe compact et robuste

Des vitesses de transferts allant jusqu’à 460 Mo/s

Une énorme capacité de stockage : 4 To

Le SSD Externe Samsung T5 Evo avec 4 To de stockage coûte 299,99 euros, mais grâce à une ODR de 100 euros et en appliquant le code promo T5T9, il revient à 184,99 euros sur le site Boulanger.

On trouve également le modèle 8 To en promotion sur Amazon. Le prix de cette version du mini SSD de Samsung passe à 389 euros au lieu de 599 euros, avec la même ODR.

Anbernic RG35XX : la console rétrogaming ultime pour pas cher grâce à cette offre

Les points clés de la Anbernic RG35XX

Émulation de la Game Boy jusqu’à la PS1

Écran de 3,5 pouces de très bonne qualité

GarlicOS personnalisable

Au lieu d’environ 80 euros sur des sites comme Amazon, la Anbernic RG35XX (fournie avec une microSD de 64 Go) est actuellement en promotion à seulement 43,99 euros sur Geekbuying grâce au code promo « NNNFRRG35XX ». Elle est disponible en trois coloris à ce prix : gris, violet et blanc.

La version 512 Go de ce récent smartphone Xiaomi n’est qu’à 234 € avec cette offre

Le Xiaomi Poco M6 Pro en quelques points

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances assurées par un MediaTek Helio G99-Ultra

Un capteur de 64 Mpx avec stabilisateur optique

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge à 67 W

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco M6 Pro (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 234 euros chez Cdiscount. Il y a aussi le modèle 256 Go en promotion à seulement 189 euros.

Cette vente flash Canal+ vous permet d’obtenir un abonnement à moitié prix pendant 2 ans

Que propose cette vente flash chez Canal+ ?

Les chaînes thématiques Canal+ et la VOD en plus de la TNT en direct et à la demande

Toute la VOD via MyCanal avec les contenus Apple TV + inclus

Accessible pour 2 utilisateurs en même temps sur tous les supports TV et mobile

L’option TV+ (50 chaines) incluse pendant 2 mois gratuitement

Canal + propose pendant 3 jours une vente flash à 15,99 euros par mois pendant 2 ans au lieu de 32,99 euros mensuels. Cette offre entraine un engagement de 24 mois. Voici les chaines et contenus VOD inclus dans cette offre :

