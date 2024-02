Cette manette certifiée pour Nintendo Switch n’est qu’à 14,99 € sur Amazon

Si vous cherchez une manette pas chère pour jouer sur votre Nintendo Switch, vous pourrez vous tourner vers la PowerA. Ce modèle a de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par son prix. En ce moment, Amazon la propose à 14,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Les Joy-cons de la Nintendo Switch ne font pas l’unanimité. Avec leurs petites dimensions, elles ne sont pas très confortables sur la durée. Autre problème : « Joy-Con drift », les contrôleurs enchaînent des actions non demandées. Il est donc intéressant de se tourner vers une manette pour un meilleur confort et enchaîner les heures de jeu. Le modèle PowerA est une bonne alternative au modèle Pro de la console, moins chère qui propose une prise en main agréable et plusieurs options de personnalisation pratiques. On la trouve à moitié prix grâve à cette offre du jour.

La manette PowerA pour Nintendo Switch, c’est quoi ?

Une manette filaire légère et ergonomique

Des boutons programmables

Une prise audio de 3,5 mm

Initialement à 29,99 euros, la manette filaire améliorée PowerA pour Nintendo Switch (Mario) est actuellement remisée à 14,99 euros sur Amazon. On retrouve la même offre pour la manette version Zelda Heroic Link.

Une manette ergonomique aux couleurs du plombier moustachu

Cette manette conçue par PowerA est sous licence officielle de Nintendo. Elle est donc bien compatible avec votre Switch et profite d’une bonne qualité de fabrication. Elle prend les couleurs du célèbre Mario, où prédominent le rouge et quelques touches bleues au niveau des boutons. Il y a même les items des jeux du plombier italien : carapace, champignon, étoile, pièce, brique, etc.

Avec ses petites dimensions (15 × 10,6 × 6,1 cm ; 149 g), cette manette est légère et offre une prise en main agréable. Cette manette est filaire, vous n’aurez donc pas à surveiller l’autonomie toutes les heures. La connexion filaire obligatoire n’est pas appréciée par tous, mais elle a tout de même ses avantages, comme l’absence de batterie ou de piles qui alourdiraient l’ensemble. On trouve même une prise stéréo 3,5 mm et d’une touche d’accès rapide aux réglages du casque et à la désactivation du micro.

De la personnalisation pour une meilleure expérience de jeu

Sur la PowerA, les sticks sont positionnés au même endroit que la manette Pro de la firme japonaise, et on trouve bien sûr les boutons A, X, Y, B et aussi boutons de volume, menu et capture d’écran…

Là où elle se démarque, c’est qu’elle propose des options de personnalisation intéressantes. À l’arrière, elle dispose de deux boutons de jeu avancés personnalisables, et qui peuvent être programmé à tout moment, même en plein jeu.

