Cet écran PC mini LED de 34 pouces (1 ms, 170 Hz) devient le moins cher de sa catégorie après 20 % de remise

Afin de profiter au mieux de sa tour PC gaming équipée d'une carte graphique haut de gamme, l'écran doit être cohérent avec la puissance déployée par celle-ci. Avec son écran Mini-LED de 34 pouces, sa définition WQHD et son taux de rafraîchissement de 170 Hz, cet AOC Agon Pro AG344UXM convient aux gamers exigeants et est actuellement disponible à 599,90 euros au lieu de 749,30 euros chez Rue du Commerce.

Il ne suffit pas qu’un PC embarque les derniers composants haut de gamme pour profiter au mieux des derniers jeux, cela requiert également un moniteur capable d’afficher une image en haute définition et avec un taux de rafraîchissement élevé. Avec sa fiche technique séduisante, l’AOC Agon Pro AG344UXM en est parfaitement capable et en ce moment, ce moniteur gaming bien doté profite d’une réduction de 20 % chez Rue du Commerce.

L’AOC Agon Pro AG344UXM en quelques mots

Un écran Mini-LED de 34 pouces en UWQHD

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz

Inclinable, pivotable et réglable en hauteur

Compatible avec AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré de 749,30 euros, l’AOC Agon Pro AG344UXM est maintenant disponible en promotion à 599,90 euros chez Rue du Commerce.

De la Mini-LED pour ce grand écran de 34 pouces

Les moniteurs PC avec un rétroéclairage Mini-LED ne courent pas les rues alors qu’on y gagne significativement en termes de qualité d’affichage. Grâce à des diodes plus petites que celles d’un écran LED classique, cet AOC Agon Pro AG344UXM est en mesure de proposer une image avec une luminosité et un rapport de contraste plus élevés. Sans oublier qu’il se dote d’une matrice IPS pour avoir des angles de vision ouverts et une bonne couverture colorimétrique (99 % du spectre DCI-P3 pour celui-ci) et d’une définition en 3 440 x 1 440 pixels.

La connectique est complète avec d’abord deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, quant au hub USB, il comprend quatre ports USB-A ainsi qu’un port USB-C. Et n’oublions pas la prise casque. En plus de cet attirail de ports, l’AOC Agon Pro AG344UXM est un moniteur qui ne manque pas d’ergonomie. Il est d’une part inclinable d’avant en arrière et est pivotable de droite à gauche sur un axe verticale. Enfin, il est réglable en hauteur et est compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm pour l’accrocher à un mur ou à un support d’écran.

Une fluidité idéale pour les jeux bien rythmés

Que ce serait un écran PC gaming sans une fréquence d’affichage digne de ce nom ? Alors que la plupart de ces moniteurs proposent un taux de rafraîchissement de 144 Hz, voire de 165 Hz, l’AOC Agon Pro AG344UXM. Certes, la différence est difficilement flagrante mais cela permet au moins de profiter d’un affichage parfaitement fluide, y compris dans les jeux où les actions s’enchaînent rapidement comme les FPS et les MOBA. Et avec un temps de réponse de 1 ms, cet écran se montre aussi particulièrement réactif.

Afin de garantir cette fluidité en toutes circonstances, l’AOC Agon Pro AG344UXM est compatible avec les technologies VRR AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync et Adaptive Sync. Celles-ci synchronisent le taux de rafraîchissement de l’écran PC avec le frame rate de la carte graphique afin de jouir d’une image sans déchirure, saccade ou flou. Enfin, cet écran propose six modes de jeu différents afin de jouer dans les conditions idéales selon que l’on joue à un FPS, un jeu de course ou un titre de stratégie en temps réel.

