Orange offre à tous ses clients fans de sport un accès gratuit à DAZN

Besoin d'une dose de sport ? Orange propose gratuitement un mois d'accès à DAZN, la plateforme britannique de diffusion sportive, sur l'ensemble de ses offres box et mobile.

Vous connaissez DAZN ? Il s’agit d’une plateforme de diffusion spécialisée dans le sport qui fait beaucoup de bruit outre manche et qui arrive en force chez nous depuis quelques mois maintenant. Orange a donc trouvé logique d’offrir le premier mois à cette plateforme pour tous ces clients box et mobile afin de la promouvoir et pourquoi pas miser sur l’un des probables diffuseurs de la Ligue 1 de football l’année prochaine.

Un abonnement à DAZN, c’est quoi ?

2 grandes affiches de Ligue 1 Uber Eats par journée via la chaîne Canal+ Ligue 1 Uber Eats.

La Ligue des champions de basket-ball

Tous les matchs de la Jupiler Pro League

Des événements de MMA tels que la Naciones MMA, l’Ansgar Fighting League, etc.

La plus grande offre de matchs de football féminin en direct dont la Ligue des champions féminine de l’UEFA

Dès maintenant, en tant que client Orange, vous pouvez vous abonner à DAZN gratuitement pour le premier mois. Par la suite, l’abonnement revient à 14,99 euros par mois, mais vous avez la possibilité de résilier à tout moment avant la fin du premier mois.

DAZN, la plateforme sportive qui monte

DAZN (à prononcer « Da Zone ») est donc un service de SVoD fondé en Angleterre. Il se veut être le « Netflix du sport » avec le principe logique de diffuser des événements sportifs et pour le moment, la plateforme se concentre sur les compétitions sportives que l’on ne retrouve pas ailleurs. En plus des sports de combat, l’un de ses produits phares à l’international, son catalogue tricolore comprend notamment la NFL, le championnat belge, la Ligue des champions féminine, la Liga et la Bundesliga féminines.

Depuis 1 an, DAZN a conclu un accord avec Canal+ qui lui permet de co-diffuser les deux affiches de Ligue 1 que la chaîne cryptée propose sur ses chaînes chaque week-end – ainsi que la D1 Arkema – et d’être intégré, notamment, dans son offre sport. DAZN est déjà en pourparler pour acquérir au moins une partie des droits de diffusion de la ligue 1 de football l’année prochaine, une raison de plus pour miser sur cette plateforme.

Accessible partout et pas que chez Orange

Comme n’importe quelle autre plateforme de SVoD, DAZN est accessible via tous les moyens de diffusions. D’abord via le décodeur TV d’Orange (canal 198) ou via Canal + (canal 199) pour profiter des deux matchs de Ligue 1 Uber Eats par journée.

Vous pouvez aussi y avoir accès sur smartphone et tablette : téléchargez l’application TV d’Orange dans votre store habituel (Android ou iOS).

DAZN Télécharger

