Amazon, BeIN Sport, DAZN : quelle plateforme va obtenir les droits sur la Ligue 1 de football ?

Quelle chaine, quelle plateforme aura les droits pour diffuser les matches de la Ligue 1 de Football pour la saison 2024/2025 ? Un enjeu économique et de développement majeur pour les plateformes qui préférèrent jouer la montre en attendant une baisse de l'enveloppe demandée par la ligue de Football Professionnelle.

Depuis quelques mois, les amateurs (et les professionnels) du Football en France sont dans le flou. À cette heure, on ignore quelles chaines ou quelle plateforme diffuseront les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. En octobre 2023, l’échec de l’appel d’offres entamées par la LFP (Ligue de Football Professionnelle) a débouché sur un constat clair : personne n’est en mesure de prendre à sa charge la plus grande part des droits de diffusion demandés par la Ligue, soit environ 900 millions d’euros. Reste à savoir comment vont se distribuer les parts du gâteau.

Récemment, c’est le Britannique DAZN qui s’est montré le plus insistant pour investir dans la Ligue 1. Il faut dire que la plateforme de streaming par abonnement spécialisée dans le sport en direct est dans son élément. Elle dispose actuellement d’un deal avec Canal+ pour intégrer la diffusion de deux matchs de ligue tous les week-ends. Cependant, ses multiples offres auprès de la LFP ont pour le moment été jugées insuffisantes, ce qui rebat les cartes dans l’obtention de ses droits.

Amazon Prime intéressé, Canal Observe et…

La pression est donc mise sur les autres plateformes et les diffuseurs actuels qui ont bénéficié ces dernières années de l’échec de Mediapro. C’est le cas d’Amazon Prime qui diffuse depuis déjà deux ans une partie des matchs de Ligue 1 en France via un abonnement supplémentaire en plus de l’abonnement à Prime. Cependant, Amazon n’est plus en mesure de dépenser autant qu’il a pu le faire, soit 250 millions d’euros pour sept matchs par journée de Ligue 1 et huit matchs de Ligue 2 par journée. Le géant américain reste néanmoins toujours à l’affut pour rester un diffuseur majeur de la compétition et obtenir une partie du lot proposé par la ligue. Le géant du web perdrait 130 millions d’euros par saison en diffusant la Ligue 1 et en gérant la production des matchs.

De son côté, Canal+ reste échaudé de l’attribution de la majorité des matches à Amazon et diffuse seulement deux matchs de Ligue 1 par journée. Le groupe n’a d’ailleurs pas participé à l’appel d’offres du 17 octobre dernier. Sa stratégie d’attention n’ayant pas fonctionné auprès de la ligue il y a deux ans, le groupe pourrait mieux se positionner pour les prochaines saisons à venir. Cependant, les dernières informations parvenues dans ce dossier pourraient changer la donne.

… BeIN Sport se met en embuscade

Voilà un acteur que l’on n’avait pas vu venir dans ce dossier depuis plus de 10 ans. BeIN Sport pourrait être la clé voute de ce dossier avec une potentielle nouvelle participation dans la diffusion du championnat de l’élite française. Le groupe Qatari, sous la présidence de Nasser al-Khelaïfi (également Président du Paris Saint-Germain), réfléchirait à une potentielle participation. Pour le moment, rien n’est encore acté, d’autant plus que la chaine est aujourd’hui à l’équilibre grâce à l’accord de distribution avec Canal+ qui lui rapporte environ 250 millions par an.

Dans tous les cas, la diffusion de la ligue 1 se fera forcément sur un double, voire un triple diffuseur, aucun acteur étant prêt à prendre le risque d’investir une majorité du prix demandé par la LFP. Cependant, tout reste encore ouvert, il reste sept mois avant la prochaine saison.

