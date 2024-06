Canal+ : l’offre Rat+ est de retour à moins de 20 €/mois avec (HBO) Max sans surcoût

Alors que les plateformes de SVOD ont toutes augmenté le prix de leurs abonnements, Canal+ ressort son offre phare pour les moins de 26 ans, baptisée Rat+. En plus de la plupart des chaînes du bouquet Canal, l'abonnement comprend aussi un accès à Netflix, Disney+, Paramount+, OCS, et aussi Max de HBO Tout cela pour seulement 19,99 euros par mois, et c'est sans engagement !

La plateforme Max de HBO vient de se lancer en France et est ajoutée à différentes offres, comme c’est le cas en ce moment pour les abonnés Freebox Ultra et Pop. Canal+ n’allait évidemment pas passer à côté de cette occasion pour l’inclure dans son excellente offre Rat+ dédiée aux jeunes de moins de 26 ans. Pour moins de 20 euros par mois, c’est définitivement l’offre la plus complète pour du streaming.

L’offre Rat+ de Canal+, c’est quoi ?

Toutes les chaînes Canal+ (hormis Canal+ Sport)

Plusieurs plateformes de SVOD : Netflix, Disney+, OCS, Paramount+, Max de HBO…

Jusqu’à deux connexions en simultané

Jusqu’au 19 août prochain, l’offre Rat+ de Canal+ est disponible pour les personnes de 18 à 25 ans révolus à 19,99 euros par mois. Des justificatifs seront à fournir lors de l’inscription. À savoir que l’offre est sans engagement et que les prix n’augmentent pas au bout d’un an. L’offre passera à 38,99 euros par mois le jour du 26e anniversaire de l’abonné.

Celles et ceux qui ont plus de 26 ans pourront alors se tourner vers une autre offre Canal+ à moins de 20 euros qui intègre également la nouvelle plateforme Max de HBO en plus des autres, mais avec un engagement de 24 mois.

Toute l’offre Canal+ dans cette offre hyper-rentable

L’offre Rat+, c’est d’abord un accès à toutes les chaînes de Canal+, hormis Canal+ Sport et Canal+ Foot, accessibles sur la plateforme MyCanal. Celle-ci est disponible sur les Smart TV ainsi que sur PC/Mac, tablette, smartphone Android ou iOS et même sur la PS5 et la Xbox Series X. L’application de MyCanal est très simple à utiliser et permet de switcher facilement entre le programme TV et les catalogues de streaming. L’abonnement permet jusqu’à deux connexions en simultané, ce qui est parfait pour les couples ou les petites colocations.

Du bouquet Canal+, on retrouve bien évidemment la chaîne principale avec ses créations originales ainsi que les plus belles réussites du box-office seulement quelques mois après leur sortie dans les salles obscures, à l’instar d’Anatomie d’une chute ou d’Oppenheimer actuellement. Canal+ Series est également disponible, cette chaîne est quant à elle consacrée aux séries dont certaines sont proposées dans la foulée de leur diffusion aux États-Unis. Enfin, les plateformes Docs, Kids et Sports 360 sont aussi de la partie, ainsi que l’accès au replay.

Max de HBO, Netflix, Disney+, Paramount+, et plus encore…

Si l’offre Rat+ est particulièrement intéressante, c’est parce qu’elle propose également un accès aux plateformes de SVOD hors groupe Canal et parmi les plus populaires. Nous avons ainsi accès à Netflix et Disney+ dans leur formule standard et sans pubs, le premier avec sa flopée de créations originales et l’autre avec ses licences renommées telles que Marvel et Star Wars. Les accès à OCS, Paramount+ et aux chaînes Ciné+ viennent compléter le tableau, sans oublier le PassPresse, un kiosque numérique. Et récemment, c’est Max de HBO qui vient s’ajouter à cette longue liste pour regarder la série The Last of Us ou encore la deuxième saison de House of the Dragon qui arrive prochainement.

Sachez que les accès à ces plateformes de streaming nécessitent la création d’un compte. Si vous êtes déjà abonné à l’un ou quelques-uns d’entre eux, il suffit de rentrer vos identifiants afin de retrouver vos comptes et que ceux-ci s’ajoutent à l’abonnement Canal+.

Afin de comparer l’offre Rat+ avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures plateformes de SVOD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.