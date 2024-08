RTX 4070 + Core i7 12e gen : c’est le puissant combo de ce laptop gaming bradé à moins de 1 000 €

Le Medion Erazer Deputy P60 est un laptop à la configuration très pointue capable de délivrer de solides performances. Avis aux gamers qui n’ont pas forcément un budget démesuré : ce PC portable est moins cher actuellement. Cdiscount le propose à 999,99 euros au lieu de 1 399,99 euros.

Medion Erazer Deputy P60

Pouvoir enchaĂ®ner les parties de jeu sans temps mort et avec une grande rĂ©activitĂ© nĂ©cessite une machine gaming suffisamment puissante et fluide. Le hic, c’est que les meilleurs modèles, qui embarquent les derniers composants en date, sont bien souvent très (trop ?) onĂ©reux pour les gamers au budget limitĂ©. D’oĂą l’intĂ©rĂŞt de surveiller les promotions. Et ça tombe bien puisqu’en ce moment, le Medion Erazer Deputy P60 avec une RTX 4070 est Ă un rapport qualitĂ©-prix est quasi imbattable avec cette rĂ©duction de 400 euros.

Que propose le laptop Medion Erazer Deputy P60 ?

Un Ă©cran Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Une RTX 4070 avec une puce i7 de 12ᵉ génération

16 Go de RAM + SSD de 512 Go

LancĂ© Ă 1 399,99 euros, le PC portable Medion Erazer Deputy P60 est dĂ©sormais affichĂ© Ă 1 099,99 euros sur Cdiscount. Mais, si vous ĂŞtes membres CDAV, vous pouvez utiliser le code promo ERAZER100CD pour l’obtenir Ă seulement 999 euros.

Une configuration solide pour les jeux AAA

La pièce maĂ®tresse du PC portable gaming Medion Erazer Deputy P60 est sans conteste cette rĂ©cente RTX 4070, un GPU avec un TGP de 100 W capable de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualitĂ© graphique, ni de la fluiditĂ©. Une carte graphique qui offre en plus une compatibilitĂ© avec le DLSS 3, capable de gĂ©nĂ©rer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing, histoire de profiter d’images nettes et bien rĂ©alistes.

À ses côtés, on retrouve aussi une puce Intel Core i7-12650H cadencée à 2,3 GHz (boost jusqu’à jusqu’à 4,7 GHz), qui démontre une bonne réactivité dans les tâches lourdes et le multitâche, même s’il ne s’agit pas de la dernière puce en date d’Intel. Le processeur est ici épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité. Une configuration qui permet aussi de faire du multitâche sans ralentissement. Côté stockage, on a droit à un SSD de 512 Go, qui promet des lancements rapides de la machine et des temps de chargement réduits pour plus de réactivité.

Un laptop qui promet une belle fluidité

Son Ă©cran n’est pas en reste avec cette dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces qui garantit des images suffisamment dĂ©taillĂ©es et nettes. Elle promet avant tout une fluiditĂ© exemplaire grâce Ă son taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, une fonctionnalitĂ© primordiale lors des combos nerveux pour ne souffrir d’autant retard ou de flou de mouvement.

CĂ´tĂ© design, le Medion Erazer Deputy P60 est Ă©quipĂ© d’un châssis plutĂ´t sobre en surface, mais ses lignes anguleuses et ses petits motifs gĂ©omĂ©triques ça et lĂ lui permettent de conserver cette apparence de laptop « gaming », renforcĂ©e d’ailleurs par le clavier rĂ©troĂ©clairĂ©. Pour ce qui est de la connectique, on trouve deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un mini-DisplayPort 1.4, un lecteur de carte microSD, un port LAN, et une prise jack 3.5 mm. CĂ´tĂ© autonomie, n’espĂ©rez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources. Veillez donc Ă garder le chargeur près de vous.

Afin de comparer le Medion Erazer Deputy P60 avec d’autres configurations que l’on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment.

