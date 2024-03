Parfait pour le MacBook Air M3, ce chargeur (108 W) est à prix cassé lors des ventes flash d’Amazon

Entre le smartphone, l'ordinateur portable, la montre connectée et les écouteurs sans fil, les appareils qui ont besoin d'être rechargés de temps en temps d'accumulent. Pour gagner du temps, pourquoi ne pas choisir un chargeur capable de prendre en charge plusieurs appareils en même temps ? C'est ce que propose le Belkin BoostCharge Pro avec ses quatre ports et qui est à 59 euros au lieu de 89,99 euros grâce aux ventes flash du printemps d'Amazon.

Belkin est l’un des rares constructeurs habilités à proposer des accessoires sous licence Apple, avec des blocs chargeurs et des stations de recharge en première ligne. À ce titre, leur qualité est indéniable et se rapproche de celle des accessoires de la marque à la pomme et ils ont l’avantage d’être vendus à un meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, le Belkin BoostCharge Pro d’une puissance de 108 W qui voit son prix dégringoler de 33 % lors des ventes flash du printemps d’Amazon.

Le Belkin BoostCharge Pro en bref

Une puissance de recharge de 108 W

Avec deux ports USB-A et deux ports USB-C

Compatible avec tous types d’appareil avec la charge adaptative

Au lieu de 89,99 euros habituellement, le Belkin BoostCharge Pro est maintenant disponible en promotion à 59 euros chez Amazon.

Un chargeur à quatre ports universel

Le Belkin BoostCharge Pro a tout du chargeur haut de gamme. Il embarque premièrement la technologie GaN (nitrure de gallium) qui lui permet d’être plus compact mais aussi plus puissant que la plupart des chargeurs. Deuxièmement, il est doté d’un total de quatre ports, tous facilement accessibles lorsqu’il est posé à plat sur un bureau. Nous avons là deux ports USB-A et deux ports USB-C, il est ainsi possible de recharger jusqu’à quatre appareils en même temps.

Bien sûr, avec autant de ports, le Belkin BoostCharge Pro ne se contente pas de recharger que des smartphones. Ce chargeur est universel, il peut aussi bien s’occuper des smartphones et des tablettes que des laptops ou une console de jeux portable, sans oublier les écouteurs sans fil et les montres connectées. Ceci est possible grâce à la technologie Intelligent Power Sharing, un genre de charge adaptative qui permet au Belkin BoostCharge Pro de conformer sa puissance aux besoins de l’appareil auquel il est branché.

Une puissance parfaite pour recharger son MacBook Pro

Si Belkin communique une puissance de 108 W pour son BoostCharge Pro, il s’agit en fait d’une « puissance totale » puisqu’aucun des quatre ports n’est capable d’atteindre ce niveau à lui seul. Pour profiter effectivement d’une recharge de 108 W, il faut se servir d’un port USB-C qui délivre jusqu’à 96 W et d’un port USB-A avec une alimentation de 12 W. Les ports USB-A sont invariablement d’une puissance de 12 W tandis que les ports USB-C, lorsqu’ils sont utilisés en même temps, rechargent à 65 W d’un côté et à 30 W de l’autre.

Grâce au protocole Power Delivery 3.0, le Belkin BoostCharge Pro est capable d’une charge rapide dont la puissance varie en fonction de l’état de la batterie. D’après le constructeur, il serait capable de recharger de 0 à 50 % un MacBook Pro en 39 minutes. Ce chiffre s’établit à 42 minutes en ce qui concerne un iPad, à seulement 23 minutes pour un iPhone 15 Pro et à 45 minutes pour le Samsung Galaxy S23 Ultra. Bref, le Belkin BoostCharge Pro s’avère être efficace dans tous ses aspects.

