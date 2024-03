Cette barre de son Bose avec Dolby Atmos perd 150 € pendant les ventes flash de printemps d’Amazon

Sorte de Soundbar 300 avec Dolby Atmos, la Bose Smart Soundbar 600 n'est pas la meilleure barre de son en termes de spatialisation sonore, mais elle se montre brillante à bien des égards comme pour la restitution des dialogues. Grâce aux ventes flash du printemps d'Amazon, elle est disponible à 399 euros au lieu de 549 euros lors de son lancement.

Barre de son qui se positionne dans le milieu de gamme, la Bose Smart Soundbar 600 est le deuxième modèle du constructeur américain à se doter du Dolby Atmos après la Smart Soundbar 900, tout en s’inspirant de la Smart Soundbar 300 pour le reste de sa fiche technique. En plus du son surround, elle est plutôt complète en termes de fonctionnalités et brille dans la restitution des dialogues. Pour fêter le printemps, Amazon la propose en vente flash avec une réduction de 150 euros.

La Bose Smart Soundbar 600 en quelques points

Bonne restitution des médiums et des voix humaines

Une barre de son compacte et simple à installer

Compatible AirPlay 2, Spotify Connect et Amazon Alexa

Au lieu de 549 euros habituellement, la Bose Smart Soundbar 600 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Amazon.

Une barre de son qui fait dans la simplicité et l’efficacité

De l’extérieur, il n’y a que peu de différence entre la Bose Smart Soundbar 600 et la Soundbar 300, elles sont identiques à quelques détails près. Nous avons ici un appareil compact d’une longueur de 70 cm, haute de 5,6 cm et avec une profondeur de 10 cm. La structure est en PVC noir tandis que l’avant et la face supérieure accueillent une grille acoustique. À l’arrière, la connectique se compose d’un port HDMI ARC/eARC et d’une entrée audio numérique. Des ports pour le caisson de basses et les enceintes arrière vendus séparément sont aussi présents.

Grâce à son contrôleur Wi-Fi et son récepteur Bluetooth intégré, la Bose Smart Soundbar 600 profite d’un éventail complet de fonctionnalités. Elle est notamment compatible avec les services de streaming musical et peut servir de périphérique de lecture grâce à Apple AirPlay 2, Google Chromecast et Spotify Connect. De plus, grâce aux micros intégrés, il est possible d’invoquer l’assistant vocal Alexa. D’autres fonctions sont de la partie, comme SimpleSync qui permet d’écouter en simultané la barre de son et dans un casque Bose compatible.

Des bonnes performances sonores mais un surround limité

La Bose Smart Soundbar 600 embarque un total de cinq haut-parleurs dont deux plafonniers pour les effets surround. Pour ce qui est de la signature sonore, on retrouve la patte de Bose avec des médiums structurés pour une restitution claire des dialogues. Les graves sont quant à eux trop timides, on y gagnerait à jouer avec l’égaliseur de l’application associée, ou bien d’accompagner la barre de son avec un caisson de basses. On a également une belle profondeur de la scène sonore grâce aux aigus en retrait ainsi qu’une bonne dynamique.

En revanche, c’est moins rose concernant la spatialisation sonore. Malgré une compatibilité Dolby Atmos, la verticalité est quasiment imperceptible, mais c’est un problème que rencontrent aussi les barres de son haut de gamme. La scène horizontale est elle aussi décevante car très en retrait par rapport à la Smart Soundbar 900. Cela est dû aux haut-parleurs orientés sur les côtés qui ne sont pas dotés de tweeter, cela empêche de positionner les sons derrière l’auditeur. Un défaut pouvant être comblé avec des enceintes arrière soit dit en passant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Bose Smart Soundbar 600.

