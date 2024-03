Oral-B iO Series 4 Plus : une brosse à dents électrique efficace et pas cher pendant les ventes flash d’Amazon

Assez des brosses à dent jetables ? Pourquoi ne pas investir pour de bon dans une brosse à dent électrique de qualité ? Cela tombe plutôt bien puisque l'un des meilleurs modèle d'Oral B, la iO Series 4 Plus Edition voit son prix chuter pendant les ventes flash de printemps sur Amazon.

Une brosse à dent électrique, c’est un achat idéal pour prendre soin de sa dentition et de son sourire. Oral-B fait partie des références et l’un de ses modèles les plus vendus sur le marché, la Oral-B iO Series 4 Plus Edition, se retrouve à son meilleur prix sur Amazon.

La Oral-B iO Series 4 Plus Edition en résumé

4 modes de brossage + capteur de pression

avec un stand de recharge

livré avec un étui de voyage

Au lieu de 130 euros habituellement, la Oral-B iO Series 4 Plus Edition est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros sur Amazon pendant les soldes de Printemps.

Si vous souhaitez une alternative encore plus premium, la Oral-B iO 9N est aussi en promotion à 199 euros au lieu de 250.

Une brosse à dent qui peut vous rendre le sourire

Les brosses à dent sont clairement bien plus évoluées de nos jours. La iO Series 4 Plus Edition ne fait pas dans la dent, elle (vous l’avez ?). Il s’agit d’une brosse qui dispose de 4 vitesses de vibrations pour une meilleure qualité de brossage en douceur ou en profondeur. Elle est d’ailleurs livrée avec trois têtes pour mieux correspondre à votre dentition.

Elle propose aussi un capteur de pression intelligent qui vous avertit à l’aide d’une alerte rouge, blanche ou verte si vous appliquez trop de pression, pas assez, ou si vous vous brossez les dents juste comme il faut. Elle offre aussi quatre modes de brossage pour personnaliser votre brossage : Propreté, Blancheur, Douceur et Super Douceur. À noter qu’elle est aussi accompagnée d’un étui de voyage à fonction chargeur et d’une base de charge magnétique intelligente.

Une appli pour mieux contrôler votre brassage

Alors certes, cela peut paraître un peu trop pour du brossage de dent, mais Oral-B a développé sa propre application pour mieux gérer son brassage avec des informations en plus sur votre utilisation de la brosse. Cette dernière apporte un complément d’information qu’apprécieront notamment les perfectionnistes qui souhaitent atteindre les scores de brossage les plus élevés possibles, car oui, la gamification du brossage de dent existe !

L’appli permet aussi de créer des routines de brossage si l’on a besoin de conseils pour améliorer la blancheur de nos dents, combattre la mauvaise haleine ou la plaque dentaire, prendre soin de nos gencives ou encore bien entretenir les bagues d’un éventuel appareil dentaire. Mine de rien, on se prendrait presque au jeu. Notez d’ailleurs que cette application est compatible avec tous les modèles de brosse électrique du constructeur.

