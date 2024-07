MX Vertical : le prix de la souris ergonomique de Logitech est divisé par deux pour les soldes

Reconnue comme étant une marque incontournable sur le marché des périphériques PC, Logitech reste à la pointe des tendances du marché comme celle des souris verticales. La bien nommée Logitech MX Vertical est la première du genre conçue par le constructeur suisse et lors de ces soldes d'été, son prix chute de 119,99 euros à 65 euros.

Le télétravail se répand toujours plus, mais il reste important de veiller à son confort et c’est dans cette optique que certains constructeurs comme Logitech proposent des produits pensés pour le bien-être de chacun. Par exemple, cette souris MX Vertical a été conçue pour prévenir les tendinites et les syndromes du canal carpien et obligeant la main et le poignet à adopter une position plus naturelle. Lors des soldes, la Logitech MX Vertical est à portée de toutes les mains avec cette promotion de près de 50 %.

La Logitech MX Vertical en résumé

Une souris verticale pensée pour la santé des mains

Un capteur optique d’une précision de 4 000 PPP

Capable de passer d’un ordinateur à l’autre avec Logitech Flow

Au lieu de 119,99 euros habituellement, la Logitech MX Vertical est maintenant disponible en promotion à 65 euros chez PC Componentes.

La souris qui prend soin de vos mains

Cela fait un moment que l’on voit les souris verticales pulluler sur le marché et Logitech a déjà quelques modèles à son actif. Malgré des conditions de travail moins éprouvantes et plus sédentaires qu’autrefois, notre santé peut toujours en pâtir. Le mal de dos et le syndrome du canal carpien sont considérés comme les maux de notre siècle pour l’illustrer. Les souris verticales ont été conçues pour prévenir les affections du poignet et avec son inclinaison de 57 %, la Logitech MX Master permet à la main de travailler dans une position plus naturelle.

Bien sûr, il faut se réhabituer à tenir sa souris autrement, mais le confort devient à la longue indéniable puisque la pression musculaire est effectivement réduite et la préhension reste agréable. À cela s’ajoute la qualité de fabrication et celle des finitions confirmant que nous sommes bien sur une souris haut de gamme. On peut toutefois regretter le choix de placement de certains boutons qui sont difficilement accessibles pour les petits doigts. Niveau autonomie, la Logitech MX Vertical promet de durer 4 mois à pleine charge.

Le plein de fonctions pour rester productif

Lorsqu’on regarde de plus près sa fiche technique, il devient évident que la Logitech MX Vertical est une souris axée vers la bureautique. Au centre de l’unique patin qui fait le tour de la souris, on trouve le capteur optique capable d’atteindre une précision de 4 000 PPP, cette sensibilité peut être réglée directement sur la souris ou sur le logiciel Logitech Options. Ce dernier permet d’accéder à bien d’autres réglages, tels que la personnalisation des cinq boutons, la vitesse de défilement de la molette ou la configuration de Logitech Flow.

Logitech Flow est une fonctionnalité permettant d’utiliser la Logitech MX Vertical sur trois ordinateurs à la fois maximum, elle est d’ailleurs autant compatible avec un PC sous Windows qu’avec un Mac. Il est possible de basculer d’un écran à l’autre d’une simple pression sur le bouton dédié ou tout simplement en glissant le curseur. Lorsqu’on utilise plusieurs écrans à la fois, comme pour du montage, par exemple, cette fonction est extrêmement pratique. Il est aussi même possible de faire du copier-coller d’un appareil à l’autre en deux trois clics !

