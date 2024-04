La SG offre une belle prime si vous ouvrez un compte chez eux, mais il va falloir se dépêcher

C'est reparti pour une nouvelle offre de bienvenue chez la SG. La banque en ligne offre cette fois-ci jusqu'à 160 euros de prime et un compte Sobrio à 1 euro la première année pour tout nouveau compte souscrit dans les jours qui viennent.

L’année 2024 est déjà bien entamée, alors forcément, les banques en ligne souhaitent se mettre en avant via de nouvelles offres de bienvenue. Pendant une semaine, c’est la SG (Société Générale) qui débarque avec une nouvelle offre limitée dans le temps permettant d’obtenir jusqu’à 160 euros via un compte avec une carte Sobrio, d’ailleurs ce dernier n’est qu’à un euro la première année.

Pourquoi ouvrir un compte Sobrio chez la SG ?

Aucuns frais de tenue de compte

Les assurances et garanties VISA

Les paiements et retraits à l’étranger

Une application complète et pratique

Jusqu’au 10 avril inclus, l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale vous permet de bénéficier d’une prime de 160 euros. Vous recevrez d’abord 80 euros de prime de bienvenue, puis 80 euros supplémentaires en domiciliant les prélèvements et virements réguliers chez la SG.

Une banque traditionnelle qui reste dans l’air du temps

Vieille d’une histoire de presque 160 ans, la SG est la troisième banque de France, mais aussi l’une des plus grandes d’Europe. Malgré son côté traditionnel, elle reste l’une de nos banques en ligne préférées avec toute une panoplie d’offres, dont Sobrio qui offre les mêmes avantages d’une néobanque. Et, même avec le côté numérique, la SG assure des services traditionnels tels que l’attribution d’un conseiller en chair et en os et la possibilité de souscrire à plusieurs assurances.

L’offre Sobrio dont nous allons parler se divise en trois paliers dont le tarif évolue en fonction de votre âge. Tout d’abord, l’offre Evolution à partir de 3 €/mois (1 € /mois la première année) avec gestion de compte et possibilité de retirer des espèces ailleurs en Europe trois fois par mois. Ensuite, l’offre VISA ou Mastercard, également à partir de 3 €/mois et rajoutant une assurance pour assistance médicale et rapatriement. Enfin, l’offre Premier, à partir de 13 €/mois, avec toute une gamme d’assurances incluses.

Un compte entièrement pilotable en ligne

Qui dit banque en ligne dit application. Celle de la SG est disponible sur Android et iOS et se révèle plutôt complète avec de nombreuses fonctionnalités à disposition, peut-être même un peu trop nombreuses… On aura tendance à se perdre, l’interface mériterait d’être simplifiée pour pouvoir être plus ergonomique. En tout cas, faire des virements, modifier le plafond ou faire opposition devient un jeu d’enfant.

L'Appli SG (Société Générale) Télécharger gratuitement

Le paiement sans contact est possible via les fonctions NFC du téléphone, mais uniquement sur Paylib et Apple Pay. Google Pay n’est toujours pas de la partie. Malgré cela, on apprécie particulièrement la possibilité d’agréger plusieurs comptes, même ceux d’une autre banque, et la catégorisation des dépenses pour avoir un œil sur les budgets alimentation, loyer, culture, high-tech, etc.

Comment obtenir la prime de 160 euros ?

Il vous faut tout d’abord ouvrir un compte, pour cela, indiquez vos informations personnelles et choisissez l’offre qui vous convient. Vous devrez ensuite envoyer des documents justificatifs tels qu’un scan de votre carte d’identité et un bulletin de salaire, une fois ceci fait, votre compte sera opérationnel dans les 5 à 7 jours suivants.

Vous recevrez votre prime de bienvenue de 80 euros si vous effectuez au moins cinq paiements par carte dans les trois mois suivant l’ouverture du compte. Les 80 euros restants vous seront alloués dans les deux mois après avoir souscrit au service de mobilité bancaire proposé par la SG. Grâce à ce service, votre nouvelle banque se chargera elle-même du changement d’établissement bancaire pour vos prélèvements et virements réguliers.

Afin de comparer les services de la SG avec d’autres banques, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre ​comparatif des meilleures banques en ligne ci-dessous.

