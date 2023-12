Vous souhaitez ouvrir un compte chez la SG (Société Générale), mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

La SG (anciennement Société Générale) occupe une place prépondérante dans le paysage bancaire en France ainsi qu’à l’échelle internationale. Bien que cette institution ait adapté son offre pour se rapprocher de ses homologues en ligne, en proposant des cartes à des tarifs plus concurrentiels tout en capitalisant sur son expérience en tant que banque traditionnelle pour les services et produits bancaires complémentaires, elle demeure parmi les établissements les plus exigeants en matière de frais liés aux opérations courantes, notamment en ce qui concerne les découverts.

Comment ouvrir un compte chez la SG ?

Comme les banques en ligne ou les néobanques, SG (Société Générale) tend vers un modèle d’inscription et d’ouverture de compte plus ouvert, basé sur le 100 % en ligne. À l’instar de ce que propose sa marque de banque en ligne BoursoBank (ex Boursorama Banque), il est possible d’ouvrir un compte depuis la plateforme Web de la banque, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années où l’on devait se rendre en agence pour ouvrir un compte auprès d’un conseiller. Une fois le formulaire de souscription rempli, il vous sera demandé de fournir les pièces justificatives qui feront office de première vérification d’identité.

Dans certains cas, il peut arriver que la banque vous demande une ouverture de compte par l’intermédiaire d’un rendez-vous en agence ou en visio avec un conseiller bancaire. Cette étape est heureusement est de moins en moins généralisée et dépend en grande partie de la nature du compte que vous souhaitez ouvrir.

Une fois la demande d’ouverture de compte validée, il est alors demandé de signer la convention de compte via signature électronique et le compte est ouvert en quelques heures.

SG : les cartes et leurs tarifs

la gamme Sobrio s’est petit à petit imposé comme le cœur de l’offre de cartes de la banque. Pour éviter un maximum de frais, il faut avant tout s’orienter vers une carte Visa Premier qui est la plus avantageuse et permet un accès plus facile aux produits bancaires supplémentaires, mais également et surtout si vous comptez en faire un compte bancaire principal.

Il existe aussi une carte nommée Visa Infinite qui dispose des frais de cotisations les plus élevés avec une souscription à 330 euros par an. Cette carte est destinée aux utilisateurs avancés et aux voyageurs en promettant une gratuité totale sur les frais de paiements et retraits en zone euro en plus de meilleures fonctionnalités comme le paiement en différé et des plafonds de retraits accrus. Dommage que pour ce tarif, les frais de paiements et retraits hors zone euro ne soient pas gratuits.

Comme nous allons le voir plus bas, certaines opérations et frais supplémentaires peuvent vite faire grimper la note. D’autres banques en ligne comme BoursoBank, Fortuneo ou Hello Bank sont bien plus avantageuses sur ce domaine.

Kapsul Sobrio (Visa Evolution) Sobrio (Visa Classique) Sobrio (Visa Premier) Prix 2€/ mois Entre 18 et 24 ans (3 €/mois)

Entre 25 et 29 ans (5,76€/mois)

Plus de 30 ans (7,20€/mois) Entre 18 et 24 ans (3 €/mois)

Entre 25 et 29 ans (6,32€/mois)

Plus de 30 ans (7,90€/mois) Entre 18 et 24 ans (13 €/mois)

Entre 25 et 29 ans (14,90€/mois)

Plus de 30 ans (14,90€/mois) Dépôt initial Aucun Aucun Aucun Aucun Type de débit Débit immédiat Débit immédiat Débit immédiat Débit immédiat Conditions de revenus Aucune Aucune Aucune Aucune Plafond de paiement 1000€ par mois 1300€ par mois (sur 30 jours) 1600€ par mois (sur 30 jours) 3100€ par mois (sur 30 jours) Plafond de retrait 300€ par semaines 300€ (sur 7 jours) 500€ (sur 7 jours) 1500€ (sur 7 jours) Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

SG : les frais bancaires sur les opérations courantes

La SG conserve une bonne partie de sa grille tarifaire de son activité de banque traditionnelle. Il faut donc être plus alerte sur les frais potentiels sur les opérations courantes qui sont en général plus élevés que chez une banque en ligne. Voici alors les frais les plus importants à connaitre :

Retraits DAB en euros : 1 euro par retrait (Hors agence SG)

Retraits DAB en devise : 3 euros + 2.70% du montant

Paiements CB en devise : montant <10 euros = Gratuit

montant >10 euros : 1 euro + 2,70%

montant >10 euros : 1 euro + 2,70% Personnalisation du code confidentiel : 10 euros

Renvoi du code confidentiel par courrier : 10 euros

Virement instantanés en ligne : 0,80 euro

Frais d’émission de virement en ligne : 9 euros pour virement <500 euros et 13 euros pour virement >500 euros

Frais de réception de virement en ligne : Gratuit en deçà de 150 euros et 22 euros au-delà

Frais d’encaissement d’un chèque étranger : 16,74 euros

Frais d’opposition sur chèque ou chéquier : 12,50 euros

Frais d’émission d’un chèque de banque : 20 euros

Vous pouvez également vous référer à la brochure tarifaire complète de la SG.

SG : les frais en cas de découvert

La Société Générale permet des découverts sur son compte bancaire jusqu’à une limite autorisée de 1 000 euros. La période d’autorisation de découvert s’étend sur 15 jours, avec des frais indicatifs de 2,5 euros par mois calendaire, que ces jours soient consécutifs ou non. Les intérêts débiteurs sont calculés quotidiennement et facturés trimestriellement, à un taux de 21,09% TAEG (Taux Annuel Effectif Global). Ce taux représente le niveau le plus élevé sur le marché des banques en ligne.

Mais là où les frais commencent à vraiment chiffrer, c’est en cas de découvert non autorisé, car en plus des frais de découvert, d’autres viennent s’ajouter en fonction du litige :

Frais de rejet de prélèvement : 20 euros

Frais de rejet de virement permanent externe : 20 euros

Frais de lettre préalable à rejet de chèque 15 euros

Frais de rejet de chèque si chèque < 50 euros : 30 euros

Frais de rejet de chèque si chèque > 50 euros : 50 euros

Frais de commission d’intervention : 8 euros

Frais de lettre d’information : 15 euros

Dans cette situation particulière, il est à noter que la Société Générale offre un service appelé « Forfait d’exonération d’agios » au tarif de 2,5 euros par mois (ou 2 euros avec l’option Sobrio). Ce forfait permet une exonération d’agios pour un découvert allant jusqu’à 1 000 euros, et ce, sur une période de sept jours, qu’ils soient consécutifs ou non, par mois calendaire.