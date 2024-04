Honor brade ces écouteurs sans fil avec réduction de bruit à moins de 20 € aujourd’hui

Les écouteurs sans fil Honor Choice Earbuds X5 sont dotés de la réduction de bruit active, une technologie que l'on trouve habituellement sur des modèles bien plus onéreux. Pourtant, ces true wireless sont actuellement affichés à 19,90 euros au lieu de 49,90 euros sur le site de la marque.

La réduction de bruit active, qui permet de gommer les bruits environnants et de se plonger dans une bulle de silence, est généralement embarquée par des casques ou des écouteurs sans fil assez chers, surtout si cette technologie est très bien maîtrisée par le fabricant. Mais il n’est pas non plus impossible de trouver des true wireless avec réduction de bruit très abordables. Certes, la suppression des sons sera peut-être moins efficace, mais l’ensemble peut rester tout à fait satisfaisant. Les Honor Choice Earbuds X5 font partie de ces références très peu onéreuses dans lesquelles on trouve cette technologie très recherchée, et en ce moment, leur prix ne dépasse pas les 20 euros.

Les points essentiels des Honor Choice Earbuds X5

La réduction de bruit active avec un mode transparence

Le Bluetooth 5.3 présent

Une autonomie annoncée de 35h

Initialement proposés à 49,90 euros, les Honor Choice Earbuds X5 sont désormais proposés à 19,90 euros sur le site officiel grâce au code promo ACEX5.

Des écouteurs légers avec réduction de bruit

Les Honor Choice Earbuds X5 sont des écouteurs sans fil légers dont le design nous rappelle celui des AirPods d’Apple, avec leur longue tige qui dépasse de l’oreille. On apprécie avant tout cette esthétique classique qui pourra convenir au plus grand nombre. Ils ont en plus l’avantage d’être résistants à la pluie, à la transpiration et à la poussière, d’où leur certification IP54. Ces écouteurs appartiennent par ailleurs à la catégorie des intra-auriculaires avec leur embout qui rentre dans le pavillon auditif. Un format qui leur permet non seulement de proposer une isolation passive, mais également de maximiser l’efficacité de la réduction de bruit active.

Ces true wireless sont en effet munis de cette technologie, qui viendra gommer les bruits environnants pour une écoute plus confortable et plus immersive. Attention, les Honor Choice Earbuds X5 ne peuvent pas se vanter de proposer une suppression des bruits à la hauteur de celles assurées par les mastodontes du secteur, Sony, Bose et Apple en tête. Mais l’ANC, qui peut aller jusqu’à 30 dB ici, reste tout à fait convenable et les bruits les plus graves pourront être effacés. Un mode transparence est aussi de la partie et permettra à l’utilisateur de percevoir les sons extérieurs sans avoir à retirer les écouteurs des oreilles.

Une faible latence et un son équilibré

Les Honor Choice Earbuds X5 sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.3, de quoi profiter d’une connexion très stable et sans latence. Ils prennent en plus en charge les codecs AAC et SBC. Dans leurs entrailles, on trouve aussi des transducteurs de 10 mm qui offrent un son équilibré et clair, avec notamment une mise en avant des basses. Un mode « faible latence » est même disponible pour synchroniser l’audio et la vidéo durant les parties de jeu mobile.

Enfin, côté autonomie, les Honor Choice Earbuds X5 peuvent tenir, selon la marque, durant 9 heures sur une seule charge, sans l’ANC. Mais avec le boîtier, cette autonomie peut grimper jusqu’à 35 heures.

