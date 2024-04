Pourquoi ce TV 4K Philips OLED et Ambilight à moins de 1 000 € est une super affaire ?

Dalle Oled, HDMI 2.1, prise en charge des meilleures normes vidéos et l’Ambilight en plus… Le TV Philips 55OLED718/12 a clairement tout pour plaire, surtout lorsque son prix passe sous la barre symbolique de 1 000 euros.

Un peu moins sa spécialité, Philips compte tout de même dans son catalogue des téléviseurs équipés de dalle Oled. Pour rivaliser avec les cadors du marché, LG ou encore Samsung, la marque mise sur sa fonction Ambilight qui peut sembler gadget au premier abord, mais apporte un véritable plus lors du visionnage des contenus. La firme néerlandaise n’oublie pas d’y ajouter d’autres éléments attendus sur ce type de produits : des ports HDMI 2.1 pour combler les joueurs et les joueuses, mais aussi la prise en charge des meilleures normes vidéos. Aujourd’hui, son modèle 55OLED718/12 est à un meilleur rapport qualité-prix grâce à cette remise de 300 euros.

Les points intéressants du Philips 55OLED718/12

Une dalle Oled 4K de 55 pouces avec l’Ambilight

Compatible Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Des fonctions gaming : 4K@120 Hz, ALLM, VRR, Freesync, G-Sync…

Habituellement vendu à 1 289 euros, le téléviseur Philips 55OLED718/12 se trouve aujourd’hui en promotion à 990,73 euros sur le site PC Componentes.

Un TV Oled pas comme les autres

Avec le modèle 55OLED718/12, Philips délivre un TV bien fini et élégant avec des bordures très fines sur 4 côtés. Sa dalle Oled de 55 pouces est très agréable à regarder, offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs. Il propose bien sûr une définition 4K et profite des meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+, sans oublier le Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive. De plus, la technologie DTS Play-Fi est de la partie pour une compatibilité multiroom avec des enceintes externes.

Là où il se démarque, c’est avec la présence de l’Ambilight sur 3 côtés. Cette fonction qui donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné, rend l’expérience de visionnage encore plus immersive.

Il fera aussi très bien l’affaire pour les gamers

Avec une dalle prenant en charge le 120 Hz nativement et des ports HDMI 2.1 à l’arrière du téléviseur, Philips satisfera non seulement les amateurs de cinéma, mais aussi les gamers. Le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie G-Sync et AMD FreeSync.

Concluons sur une autre de ses grandes qualités : cette Smart TV tourne sous Android TV, une interface fluide qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, Disney+… Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

