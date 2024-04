Dell brade à un excellent prix son écran PC 4K de 27 pouces grâce à 100 € de réduction

Choisir un bon écran pour travailler, c'est-à-dire suffisamment grand, confortable et qui propose une bonne définition, est primordial pour être plus efficace. Le Dell S2721QSA répond bel et bien à tous ces critères, et en ce moment, il est proposé à 229 euros au lieu de 330 euros sur le site de la marque grâce à un code promo.

Les bons écrans PC ne sont pas réservés aux gamers et uniquement utiles pour jouer. Celles et ceux qui télétravaillent ont, eux aussi, besoin d’un moniteur efficace. Leurs exigences ne sont pas les mêmes que celles des joueurs : ils seront par exemple moins attentifs à la réactivité de l’écran qu’à sa diagonale, sa définition ou encore son ergonomie. Avec sa dalle 4K de 27 pouces et ses fonctions de réglage complètes qui maximisent le confort de l’utilisateur, le Dell S2721QSA se présente justement comme une très bonne solution pour celles et ceux qui souhaiteraient enchaîner des tâches de bureautique. En plus, il est actuellement proposé avec 100 euros de réduction grâce à un code promo.

Les points forts de l’écran Dell 4K S2721QSA

Une dalle 4K de 27 pouces

Un moniteur très ergonomique

Des fonctionnalités pratiques pour le multitâche

Initialement affiché à 330 euros, le moniteur Dell 4K S2721QSA est désormais proposé à 229 euros sur le site de Dell grâce au code promo S27FR100.

Une ergonomie qui soulage

Si l’on passe de longues heures à travailler devant un moniteur, mieux vaut que celui-ci soit suffisamment ergonomique et confortable. Et, Dell l’a visiblement bien compris. Son modèle S2721QSA dispose ainsi d’un écran qui offre de nombreuses possibilités de réglage. Hauteur, inclinaison, pivotement : tout peut être adapté à l’utilisateur. Cerise sur le gâteau, l’écran peut même effectuer une rotation à 90°, ce qui peut être très pratiques pour lire des contenus verticaux.

Côté design, le Dell S2721QSA adopte un look très sobre et minimaliste, avec une touche d’élégance apportée par le motif texturé à l’arrière. Au dos de l’appareil, on retrouve d’ailleurs une connectique assez fournie : celle-ci est composée de deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un port audio. Dommage pour l’absence de ports USB, cela dit. Deux haut-parleurs de 3 W sont également intégrés.

Un écran très agréable à regarder

Comme son nom l’indique bien, le moniteur Dell 4K S2721QSA embarque une dalle offrant une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image. Les créatifs qui font beaucoup de montage photo/vidéo, ou celles et ceux qui aiment s’accorder une petite pause série devraient être ravis, surtout qu’ils pourront en profiter sur une grande dalle de 27 pouces, une diagonale qui procure une large surface de travail. De plus, la dalle LCD bénéficie ici de la technologie IPS, qui promet de meilleurs angles de vision, et couvre 99 % de l’espace colorimétrique sRGB, ce qui lui permet de reproduire des images bien fidèles.

L’écran est par ailleurs rafraîchi à 60 Hz, ce qui est tout à fait suffisant pour profiter d’une fluidité satisfaisante, d’autant que ce moniteur n’a pas vocation à être utilisé pour du jeu. Ce modèle intègre tout de même la technologie AMD FreeSync, qui viendra réduire les déchirures d’écran et saccades si l’envie vous prend de lancer quelques parties sans être trop exigeant sur la qualité graphique. Enfin, l’écran PC Dell 4K S2721QSA met aussi à disposition plusieurs fonctionnalités liées au multitâche, comme le Picture-by-Picture (PBP), qui fractionne l’écran en deux, ou encore le Picture-in-Picture (PIP), qui permet de regarder deux contenus en même temps : une vidéo peut par exemple être réduite en une petite fenêtre redimensionnable flottante qui viendra se superposer à un autre contenu.

