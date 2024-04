Corsair K57 RGB : ce lumineux clavier gaming sans fil est à moitié prix grâce à cette offre Cdiscount

Si vous recherchez un clavier gaming efficace, réactif et personnalisable à moindre coût, vous pourrez vous tourner vers le Corsair K57 RGB, un modèle à membrane qui a plus d'un atout. En ce moment, on peut le trouver à 59,99 euros au lieu de 109,99 euros chez Cdiscount.

Les gamers assidus ont beaucoup d’exigences quant au clavier qui les accompagnera au cours de leurs sessions. La plupart se dirigent vers un clavier mécanique, plus réactif et précis, mais généralement, les prix sont assez élevés pour ce type d’accessoire. Celles et ceux qui ont un plus petit budget ont ainsi tendance à se tourner vers les claviers à membrane, qui offrent certes une sensation moins fluide, mais qui sont plus abordables. C’est notamment le cas du Corsair K57 RGB, qui a plus d’un atout à faire valoir, à commencer par les options de personnalisation offertes ou encore ses trois possibilités de connexion efficaces. S’il vous intéresse, sachez qu’il est actuellement proposé à moins de 60 euros.

Les points essentiels du clavier Corsair K57 RGB

Un clavier confortable

Un riche rétroéclairage RGB

Plusieurs possibilités de connexion

Initialement affiché à 109,99 euros, le clavier Corsair K57 RGB est désormais disponible à 59,99 euros chez Cdiscount.

Du choix dans la connectivité

Le confort est un critère primordial à prendre en compte avant l’achat d’un clavier gaming. Corsair l’a bien compris et a donc doté son clavier K57 RGB d’un repose-poignet en caoutchouc souple amovible qui permet d’enchaîner les sessions de jeu sans souffrir au bout d’une seule partie. Celles et ceux qui sont particulièrement sensibles au bruit pourront par ailleurs profiter d’une frappe silencieuse : oui, ce K57 RGB est un clavier à membrane, un type de clavier plus silencieux qu’un clavier mécanique, dont le bruit de frappe est plus conséquent à cause de l’interrupteur placé sous chaque touche. De plus, les claviers à membrane sont plus confortables puisque les touches nécessitent moins de pression pour être enfoncées. En revanche, sachez qu’un clavier à membrane est bien moins réactif qu’un clavier mécanique, puisqu’avec un clavier mécanique, qui offre une meilleure vitesse de frappe et une plus grande précision.

Côté connectivité, le Corsair K57 RGB ne fait pas les choses à moitié et propose pas moins de trois modes de connexion possibles : une connexion sans-fil avec une liaison 2,4 GHz sans latence grâce au dongle fourni, une connexion Bluetooth ou encore un mode filaire en USB, pour encore plus de réactivité.

Que la lumière (colorée) soit

L’un des grands atouts du clavier Corsair K57 RGB est son éclairage RGB personnalisable, qui peut rendre l’expérience gaming bien plus excitante. L’appareil bénéficie de la technologie Capellix, qui promet un éclairage LED plus économe en énergie ainsi qu’un rétroéclairage touche par touche, et offre en plus 18 effets d’éclairage. Par exemple, avec le mode « Color Wave », les touches s’illuminent comme si une vague colorée déferlait sur le clavier ; avec le mode « Color Pulse », les touches du clavier se colorent, puis s’éteignent, et ainsi de suite, pour offrir une sensation de « respiration ».

Le clavier comporte enfin six touches macros dédiées, à programmer depuis le logiciel iCue. Le remappage des touches standard est aussi possible pour concocter des combinaisons de touches personnalisées qui vous feront gagner du temps dans votre partie.

