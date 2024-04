Les French Days démarrent bien avec le Dyson V10 Absolute : 170 € de réduction

La période des French Days est propice aux bonnes affaires, et aujourd'hui, celles et ceux qui avaient des vues sur le Dyson V10 Absolute seront servis. Cet aspirateur balai puissant et très maniable est en effet proposé à un bon prix chez Cdiscount : sur le site, on le trouve ainsi à 429 euros au lieu de 599 euros.

Souvent copiée, rarement égalée, la marque Dyson reste une référence sur le marché des aspirateurs balais, ces appareils puissants et faciles à manier qui nous permettent de gagner un temps précieux lors du ménage. Parmi les modèles que l’on recommande, il y a notamment le Dyson V10 Absolute, qui promet, entre autres, une bonne endurance et une très bonne puissance d’aspiration. C’est à l’occasion des French Days qu’il devient encore plus intéressant puisqu’il bénéficie d’une réduction de 170 euros.

Les points essentiels du Dyson V10 Absolute

Un aspirateur maniable et pratique

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 60 minutes

Habituellement proposé à 599 euros, le Dyson V10 Absolute est actuellement affiché à 429 euros chez Cdiscount. L’aspirateur balai est fourni avec une batterie d’accessoires.

Un balai léger qui se faufile partout

L’excellente maniabilité qu’offrent les aspirateurs balais de Dyson est sans conteste leur premier atout. Et c’est notamment grâce à ce format stick caractéristique, à leur poignée pratique et à leur légèreté que l’on peut les utiliser et déplacer très facilement aux quatre coins du domicile. Le Dyson V10 Absolute adopte justement ce design et avec ses 2,7 kg sur la balance, inutile de préciser qu’on pourra aspirer du sol au plafond très facilement, et sans se casser le dos. Il peut même se transformer en aspirateur à main pour aspirer les miettes sur une table après un repas ou même pour vous débarrasser de toutes les petites saletés dans les recoins de votre voiture.

Pour remplir au mieux sa mission, le Dyson V10 Absolute s’accompagne aussi d’une foule d’accessoires, chacun ayant une utilité précise : la brosse Motorbar, d’abord, qui est une brosse motorisée capable d’aspirer les poils d’animaux tout en les démêlant et même de nettoyer les tapis en profondeur ; la brosse à rouleau doux, qui capture la fine poussière et les gros débris ; l’adaptateur pour les meubles bas, qui se plie jusqu’à 90° pour nettoyer… sous les meubles bas (sans se baisser) ; l’accessoire combiné, qui dispose d’un large conduit pour les miettes et les grosses particules et d’une brosse pour la poussière ; le long suceur pour les endroits confinés et enfin une petite brosse motorisée, parfait pour les petites surfaces ou les tissus d’ameublement.

Un moteur qui ne faiblit pas

Le Dyson V10 Absolute peut aussi compter sur sa bonne puissance d’aspiration et sur son moteur robuste, apte à effectuer près de 125 000 tours par minute. La puissante force centrifuge produite permet aussi de propulser la poussière dans le réservoir de l’aspirateur, y compris les très fines particules comme le pollen et les bactéries, et ce, sans baisse de régime. L’aspirateur balai intègre également un système de filtration pratique pour capturer les particules microscopiques responsables d’allergies. Bref, globalement, le V10 Absolute s’en sort très bien sur tous les sols, et sa puissance reste constante jusqu’à ce que sa batterie se vide.

Justement, côté endurance, Dyson promet une autonomie de 60 minutes par charge avec le mode Standard. Notez toutefois qu’avec le mode Max activé, qui requiert beaucoup d’énergie, l’aspirateur ne pourra pas fonctionner pendant plus de 10 minutes. Concernant le vidage du collecteur, un mécanisme astucieux et hygiénique permet d’éjecter la poussière en un seul geste sans avoir à mettre les mains dans la saleté.

