Pas cher, ce moniteur Xiaomi 27 pouces de 100 Hz n’est qu’à 99 € lors des French Days

Besoin de remplacer votre moniteur vieillissant pour travailler dans de meilleures conditions ? Xiaomi propose une belle solution pour un prix très avantageux avec ce modèle qui passe de 179 euros à 99 euros seulement.

Un bon écran est indispensable pour travailler confortablement, et si vous en cherchant un à prix réduit, la marque Xiaomi déploie un catalogue bien fourni pour satisfaire tout le monde. Le modèle A27I par exemple, dispose des fonctionnalités intéressantes et devient plus intéressant durant les French Days, grâce à cette remise de 44 %.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Monitor A27I

Un design minimaliste avec un support réglable

Une dalle IPS de 27 pouces en définition Full HD

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz

Habituellement proposé à 179,99 euros, le Xiaomi Monitor A27I profite de 44 % de remise chez Darty et s’affiche à présent à 99,99 euros.

Un moniteur simple, mais élégant

Le Xiaomi A27I est très sobre et mise sur le minimalisme pour convaincre. Il est peu encombrant pour trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Son support est réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant l’écran.

Au centre du châssis, qui mesure moins de 7,5 mm d’épaisseur, se trouve un écran sans bordures sur trois côtés, soit l’assurance de profiter d’une bonne immersion et de meilleurs angles de vue. Sa dalle de 27 pouces est confortable pour travailler, ouvrir plusieurs onglets ou encore placer côte à côte plusieurs documents. L’écran bénéficie par ailleurs de la technologie IPS, qui offre une bonne colorimétrie et de larges angles de vision, ainsi que d’une définition Full HD, pour des images de très bonne qualité.

Un écran plus réactif que la moyenne

Il a beau être conçu pour la bureautique, on apprécie son taux de rafraîchissement de 100 Hz. C’est assez rare, généralement les écrans dédiés à la bureautique se limitent à du 75 Hz. Avec 100 Hz, la fluidité est amplement suffisante pour la navigation Internet et le visionnage de vidéos et elle rendrait même le gaming confortable. Le modèle de Xiaomi ajoute même un temps de réponse qui descend à six millisecondes.

Ce n’est pas ce qui se fait de mieux, mais les joueurs occasionnels pourront donc s’autoriser quelques parties s’ils n’ont pas trop d’exigences. Enfin, concernant sa connectique, elle est plutôt simple : un port HDMI, un DisplayPort, et une sortie audio (3,5 mm).

Lire aussi

Quels sont les meilleurs écrans PC pour la bureautique ?

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.