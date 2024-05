Amazon fait chuter de 170 € le prix du OnePlus Nord 3 dans sa version 16 + 256 Go

Le OnePlus Nord 3 est un smartphone équilibré cherchant à offrir une expérience haut de gamme, tout en parvenant à rester accessible. Et la bonne nouvelle, c’est que sa version la plus bossée est aujourd’hui à son prix le plus bas sur Amazon : 376 euros au lieu de 549 euros.

Après un très bon Nord 2, OnePlus a sorti son successeur : le Nord 3. Un smartphone qui se présente comme « midship killer », avec des caractéristiques musclées pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Entre son écran Oled, ses performances solides et sa charge rapide puissante, il est un bon investissement dont la version 256 Go s’affiche actuellement à son prix le plus bas sur Amazon.

Les points forts du OnePlus Nord 3

Un écran Amoled 120 Hz de 6,74 pouces

Une puce performante MediaTek Dimensity 9000

Sa batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 80 W

Vendu dans sa version 16 + 256 Go à 549 euros, le OnePlus Nord 3 est actuellement remisé à 376,40 euros sur Amazon.

Un appareil simple, mais soigné

Esthétiquement, le OnePlus Nord 3 ne change pas grandement de formule par rapport à son prédécesseur. Il se démarque par sa simplicité et son revêtement en verre qui offre de jolis reflets. On retrouve des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, même si son grand format le rend moins pratique à utiliser d’une seule main.

Son écran s’appuie sur une diagonale de 6,74 pouces idéale pour visionner du contenu. Sa dalle ne déçoit pas : Amoled Full HD+ et 120 Hz pour une navigation agréable. Il est livré sous Android 13, avec l’interface OxygenOS. Dans l’ensemble, c’est une interface réactive, très plaisante à utiliser au quotidien avec un tas de personnalisations. Seul hic, il propose seulement deux ans de mise à jour logiciel Android.

Qui mise tout sur les performances

OnePlus choisit d’intégrer sur son milieu de gamme un processeur haut de gamme de 2021, le Dimensity 9000, le rival du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Cette puce garantie des performances satisfaisantes au quotidien, pas d’inquiétude à avoir sur les tâches classiques. Si vous êtes du genre à jouer à Fortnite ou bien Genshin Impact, cette puce devrait n’avoir aucun mal à les lancer.

Enfin, avec une batterie de 5 000 mAh, le téléphone se montre rassurant et peut tenir une journée, mais tout dépendra de votre utilisation. Le constructeur chinois ne s’arrête pas là et propose un bloc d’alimentation de 80 W. Une puissance qui annonce un temps de recharge très rapide : le smartphone se recharge de 0 à 100 % en 30 minutes.

