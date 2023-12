OnePlus 9 Pro : un smartphone premium 65 % moins cher juste avant les fêtes de Noël

La gamme des OnePlus 10 et des OnePlus 11 a déjà débarqué sur le marché, mais les OnePlus 9 restent aujourd'hui encore des smartphones hautement recommandables. Le OnePlus 9 Pro devient même le smartphone au meilleur rapport qualité-prix le temps de cette promotion faisant chuter son prix de 999 euros à seulement 341,90 euros chez Amazon.

Envie d’un smartphone haut de gamme pour Noël mais le budget manque à l’appel ? Certains constructeurs voient leurs meilleurs modèles bradés au-delà de toute espérance, c’est notamment le cas de OnePlus. Le fleuron de 2021 du constructeur chinois, le OnePlus 9 Pro, a reçu la note de 9/10 dans nos colonnes à l’époque de sa sortie et fait souvent l’objet de réductions draconiennes. Cette fois-ci, sa version de 256 Go voit son prix chuter de 65 % chez Amazon par rapport à son tarif de lancement.

Pourquoi nous recommandons le OnePlus 9 Pro

Un écran incurvé magnifique et bien calibré

OxygenOS, une valeur sûre parmi les logiciels

Les performances de son Snapdragon 888

Une bonne autonomie couplée à une recharge monstrueuse

Au lieu de 999 euros à son lancement, mais dernièrement vendu au plus bas prix de 502 euros sur Amazon sur les 30 derniers jours, le OnePlus 9 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion à seulement 341,90 euros.

Une collaboration avec Hasselblad qui fait grimper sa note

Un smartphone lancé à 1 000 euros maintenant proposé à moins de 350 euros, qui dit mieux ? Pour cette modique somme, le OnePlus 9 Pro propose des finitions exemplaires, un dos en verre et des bords incurvés du plus bel effet. Son écran de 6,7 pouces est une dalle AMOLED en définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels). En plus d’un rapport de contraste infini, sa luminosité est excellente, la colorimétrie couvre 108 % du spectre DCI-P3 et le taux de rafraîchissement est adaptatif, sur une plage de 1 à 120 Hz.

Autrefois décrié sur la qualité de ses photos, le OnePlus 9 Pro a décidé d’en faire une force en réalisant un partenariat avec le spécialiste Hasselblad. Il en résulte un quatuor de capteurs au dos : un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un objectif téléphoto de 8 Mpx et un capteur monochrome de 2 Mpx. Ce smartphone devient effectivement meilleur que ses prédécesseurs, surtout au niveau de la colorimétrie et de la mise au point, il lui manque un peu de netteté dans les angles et de polyvalence pour pouvoir réellement concurrencer ses rivaux sur le même segment tarifaire.

Un Snapdragon 888 aussi efficace qu’efficient

Étant un smartphone haut de gamme de 2021, le OnePlus 9 Pro compte sur ce qui se faisait de mieux à l’époque pour ses performances. Il embarque un Snapdragon 888 couplé avec 12 Go de RAM dans cette version de 256 Go. Grâce à cette puissance, le OnePlus 9 Pro est capable d’avaler toutes les tâches sans s’essouffler, de la lecture vidéo au multitâche en passant par les gros jeux du Play Store avec la meilleure qualité graphique possible. De plus, les OnePlus 9 ont reçu une mise à jour d’OxygenOS qui a amélioré l’expérience en multitâche et en jeux avec un stabilisateur de framerate et une réduction du temps de chargement des jeux et de la consommation énergétique.

Enfin, le OnePlus 9 Pro est également un champion en termes d’autonomie et de recharge. Grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif et à l’efficience énergétique du Snapdragon 888, la batterie de 4 500 mAh tient facilement une journée en utilisation intensive et peut tenir sans mal une demi-journée supplémentaire dans un usage modéré. Mais le plus impressionnant reste la recharge de 65 W qui permet de faire le plein en 30 minutes top chrono. Quant à la recharge sans fil de 50 W, elle permet au OnePlus 9 Pro de récupérer toute son énergie en 45 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 9 Pro.

Afin de comparer le OnePlus 9 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

