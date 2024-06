Cet écran PC gaming de chez MSI (27 pouces, 180 Hz, 1 ms) est à prix bas sur Amazon

Difficile de s'y retrouver avec tous ces écrans PC gaming ? Il est vrai que le marché compte pléthore de références et certains termes techniques restent parfois incompréhensibles des néophytes. Mais ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que ce MSI G274F est parfait pour les gamers avec un petit budget grâce à la fluidité et à la réactivité de son affichage, et qu'il est disponible à 159,52 euros chez Amazon.

Pour jouer sur PC, il faut obligatoirement un écran PC, mais il est parfois compliqué de s’y retrouver tant le marché compte pléthore de références. Diagonale, définition, taux de rafraîchissement, temps de réponse, ergonomie, fonctions annexes et sans oublier le rapport qualité-prix, de nombreux critères sont à prendre en compte. Ce MSI G274F fait partie des références les plus abordables et plaira aux budgets serrés, d’autant plus qu’il est actuellement disponible à un très bon prix aujourd’hui.

Le MSI G274F en quelques mots

Une dalle Rapid IPS en Full HD

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz et temps de réponse de 1 ms

Compatible avec la fonction VRR Nvidia G-Sync

Vendu aux alentours de 200 euros habituellement, le MSI G274F est maintenant disponible en promotion à 159,52 euros chez Amazon.

Une dalle aux couleurs intenses

Le MSI G274F n’est pas l’écran PC gaming le plus stylé du marché puisqu’il pourrait être le plus sobre, il n’est pas non plus le plus ergonomique puisqu’il est uniquement réglable en inclinaison, mais il fait au moins l’effort de proposer une expérience complète. Avec sa diagonale de 27 pouces, le MSI G274F peut facilement être installé sur un bureau et la connectique est suffisante pour la plupart des usages : deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une prise jack 3.5 mm. Dommage de ne pas y retrouver de hub USB.

Pour ce qui est de l’écran, le constructeur taïwanais jette son dévolu sur une dalle Rapid IPS censée conférer des angles de vision ouverts ainsi qu’un temps de réponse ultra-rapide. Elle est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui est limite pour la résolution qui ne peut dépasser les 1080p en jeu. En revanche, le MSI G274F profite d’une bonne restitution colorimétrique avec une couverture de 134 % de la gamme sRGB et de 98 % du DCI-P3. Il supporte aussi le HDR mais sa luminosité max de 250 cd/m² empêche de pleinement en profiter.

La fluidité comme atout clé

À l’instar d’autres moniteurs PC gaming petit budget, le MSI G274F met d’abord l’accent sur la fluidité et cela passe d’abord par un taux de rafraîchissement de 180 Hz. C’est parfait pour profiter de certains titres tels que les jeux de course, les FPS, les MOBA et autres jeux de stratégie en temps réel dans des conditions optimales. De plus, le temps de réponse d’une milliseconde donne un autre avantage en rendant les pixels plus réactifs et réduire considérablement les effets de flou.

Pour réduire les effets de flou, il y a aussi le VRR avec Nvidia G-Sync. Cette technologie synchronise le taux de rafraîchissement de la dalle avec le frame rate de la carte graphique, en plus des effets de flou, cela permet de prévenir aussi les déchirures ainsi que les saccades. On est ainsi en mesure de profiter d’une image sans défaut. Sans compter d’autres fonctions annexes proposées par ce moniteur comme Night Vision qui ajuste la luminosité de l’écran dans les zones les plus sombres et ainsi mieux les détailler.

Afin de comparer le MSI G274F avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.