Un smartphone pliant à moins de 600 € ? C’est bien possible avec cette offre des soldes d’été sur le Motorola RAZR 40

La perspective d'avoir un smartphone pliable peut être séduisante, mais le prix est souvent un frein pour acquérir ce genre de modèle. Heureusement, il existe des alternatives moins chères comme le Motorola Razr 40 disponible à 599 euros au lieu de 899 euros chez la Fnac grâce aux soldes d'été.

Sur le marché des smartphones pliables, on entend le plus souvent parler de OnePlus, Honor, mais surtout Samsung qui reste le leader incontesté de ce segment avec ses Galaxy Z Flip et Fold. Motorola a, lui aussi, sa part du gâteau, mais plutôt au rang des alternatives moins chères. Par exemple, le Motorola Razr 40, s’il n’égale pas le Galaxy Z Flip 5, est un modèle convaincant qui profite d’un excellent rapport qualité-prix pendant les soldes d’été. Chez la Fnac, il affiche une remise de pas moins de 300 euros.

Le Motorola Razr 40 en quelques mots

Un smartphone pliable compact comme il le faut

Un écran OLED en FHD+ bien calibré

Un temps de recharge de seulement une heure

Au lieu de 899 euros habituellement, le Motorola Razr 40 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Le Motorola Razr 40 Ultra est, lui aussi, en promotion chez le même marchand, au lieu de 1 199 euros habituellement, il est disponible à 799 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Motorola Razr 40. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’un des seuls smartphones pliables du milieu de gamme

Depuis quelques années, Motorola commercialise des smartphones pliants plus intéressants à chaque modèle qui sort. Le Razr 40 corrige les défauts de son prédécesseur et même s’il n’est pas au niveau du Galaxy Z Flip 5, les efforts fournis lui font honneur. Au niveau du design, les finitions sont bonnes, y compris au niveau du dos en cuir végétal, et les bordures plus fines. Seule la charnière nous a déçus, car elle présente un peu de jeu, ce qui laisse des doutes quant à sa durabilité et à celle du smartphone en général.

Pour ce qui est de l’écran, le Motorola Razr 40 arbore une dalle pOLED de 6,9 pouces en définition Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) qui présente un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz ainsi qu’une bonne luminosité et des couleurs saturées. L’écran externe est, lui aussi, de bonne qualité, bien que limité à 60 Hz, mais rien de dramatique puisqu’il sert uniquement à accéder aux paramètres et aux widgets. Du côté de l’autonomie, la batterie de 4 200 mAh peut tenir une journée en usage assez intensif. La recharge de 30 W permet de refaire le plein en une heure.

Loin d’égaler Samsung, mais il y a des efforts

Pour le volet des performances, le Motorola Razr 40 tourne à l’aide d’un Snapdragon 7 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM LPDDR4X, ce qui est limite pour un smartphone lancé à 900 euros. Surtout qu’il a l’air d’être distancé par le Razr 2022 dans nos benchmarks. Il ne pose aucun problème dans un usage basique mais lorsqu’il s’agit de faire tourner les gros jeux du Play Store, des ralentissements, voire des gels, peuvent survenir. Et dans ce cas de figure, le Motorola Razr 40 chauffe, et pas qu’un peu.

Au niveau du logiciel, il y a bien des efforts même si ce n’est pas suffisant pour égaler les Galaxy Z Flip de Samsung. Le Motorola Razr 40 profite de trois ans de MAJ et de quatre ans de patchs sécurité et son interface propose quelques fonctions bien pensées. Enfin, l’appareil photo, qui n’est généralement pas le point fort des smartphones pliables, ne fait pas exception ici. Avec un capteur principal de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 32 Mpx, le Razr 40 produit des clichés avec de belles couleurs, mais manquant de piqué et avec trop de bruit numérique.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Motorola Razr 40.

