Seulement 119 €, c’est le prix mini du Samsung Galaxy A15 4G pendant les soldes

Vous souhaitez un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? Les soldes d’été sont l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires, comme avec ce Samsung Galaxy A15 4G qui tombe à 119 euros, au lieu de 219 euros à sa sortie.

Si vous êtes un peu familier avec la gamme de smartphones de Samsung, vous connaissez probablement les Galaxy A. Cette série est connue pour satisfaire les petits budgets, en proposant une fiche technique équilibrée sans se ruiner. Le Galaxy A15 4G est l’une de ses dernières références et devient plus raisonnable avec 100 euros de réduction grâce aux soldes.

Les points positifs du Samsung Galaxy A15 4G

De belles finitions et un très bel écran Oled

One UI 6 et 4 MAJ majeures d’Android

De jolies photo et une autonomie correcte

Lancé à 219,99 euros, le Samsung Galaxy A15 4G se trouve à seulement 119 euros pendant les soldes sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A15 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un entrée de gamme qui muscle son jeu

Le Samsung Galaxy A15 4G n’opère pas de grand changement par rapport à son prédécesseur. On retrouve le même form factor aux bords arrondis, la même disposition des capteurs photo et des finitions honorables pour le prix.

Et si jusqu’ici Samsung se contentait de proposer du LCD sur son smartphone à petit prix, le Galaxy A15 goûte enfin à l’Oled. L’expérience est donc meilleure sur cette dalle de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La firme sud coréenne fait même un effort sur le taux de rafraîchissement qui passe de 60 Hz à 90 Hz.

Des performances limitées, mais bon en photo

Au vu de son tarif, sachez que les performances sont peu impressionnantes. L’appareil de Samsung est animé par une puce MediaTek, plus précisément, la puce Helio G99 couplé avec 4 Go de RAM. Suite à notre test, l’expérience globale n’est pas fluide au quotidien : le téléphone rame trop, même pour des tâches faciles à exécuter. Pour ce qui est de la partie gaming, et des gros jeux du Play Store, il sera difficile de les lancer. Toutefois, avec One UI 6 basée sur Android 14, on a quelque chose de frais et moderne avec des options de personnalisation multiples. Mieux encore, le téléphone de Samsung tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de mise à jour de sécurité.

Pour finir, le A15 4G peut compter sur une grosse batterie de 5 000 mAh. Nous n’avons pas pu le soumettre à notre protocole Viser, mais sur le papier, vous allez pouvoir l’utiliser une journée sans souci. Les plus gourmands d’entre vous devront peut-être passer par la case recharge au cours de la soirée, lorsque les plus économes peuvent pousser leur endurance à une petite journée et demie. Quant à la charge, la puissance est de 25 W… C’est loin d’être rapide et qui est en plus n’est pas inclus dans la boîte…

Découvrez plus d’informations dans notre test sur le Samsung Galaxy A15 4G.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone pas cher à moins de 200 euros en 2024 ?

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.