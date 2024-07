LG 55OLEDC4 : nouvelle offre inédite des soldes pour ce TV 4K sorti en 2024 (144 Hz, VRR)

Avant le CES 2024, LG a dévoilé ses nouvelles séries de TV OLED et la plupart ont profité d'une belle montée en gamme par rapport à la précédente génération. C'est le cas de la série C4 dont le taux de rafraîchissement et la luminosité ont été revus à la hausse, et pendant ces soldes d'été, la version de 55 pouces voit son prix fondre en passant de 1 990 euros à 1 494 euros.

En dĂ©but d’annĂ©e, LG a dĂ©voilĂ© avant le CES 2024 ses dernières avancĂ©es en matière de TV OLED avec ses nouvelles sĂ©ries M4, G4, C4 et B4. Pendant ces soldes d’Ă©tĂ©, c’est la version de 55 pouces de la sĂ©rie C4 qui nous intĂ©resse. Ce TV 4K de milieu de gamme profite d’une fiche technique complète et apporte quelques amĂ©liorations bienvenues au niveau de la luminositĂ© et du taux de rafraĂ®chissement. Aujourd’hui, le LG OLED55C4 profite d’une remise de près de 500 euros, une bonne affaire pour mater les compĂ©titions de cet Ă©tĂ© comme les JO.

Ce que propose le LG OLED55C4

Une dalle OLED evo en 4K rafraîchie à 144 Hz

Une luminosité accrue grâce à Brightness Booster

Les fonctions gaming avec le VRR et l’ALLM

WebOS 24 pour la partie Smart TV

Au lieu de 1 990 euros habituellement, le LG OLED55C4 est maintenant disponible en promotion à 1 494 euros chez Ubaldi grâce au code promo W6JF2624.

Une amélioration bienvenue sur la série C de LG

La nouvelle sĂ©rie C4 de LG continue de ravir les utilisateurs qui n’ont pas les moyens de s’offrir un TV haut de gamme. Quand bien mĂŞme ces Ă©crans ne disposent toujours pas du MLA (Micro Lens Array) exclusif aux sĂ©ries G4 et M4, nous avons lĂ une dalle OLED evo en dĂ©finition 4K (3 840 x 2 160 pixels) particulièrement plaisante. Grâce Ă sa puce Alpha 9 Gen 7, le LG OLED55C4 dispose de la technologie Brightness Booster qui donne une bien meilleure luminositĂ© et l’optimisation de contenus HDR via l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro.

Une autre nouveautĂ© de la sĂ©rie C4 de LG est le taux de rafraĂ®chissement qui passe Ă 144 Hz, y compris pour les modèles de 42 et de 48 pouces qui Ă©taient autrefois plus en retrait sur le plan technique. De quoi profiter d’un affichage encore plus fluide et net. Du cĂ´tĂ© de l’audio, le LG OLED55C4 embarque un système sonore en 2.2 de 40 W RMS avec deux haut-parleurs avant et deux woofers. Ce TV prend en charge les formats Dolby Atmos et DTS:X ainsi que la fonction WOW Orchestra qui le synchronise avec une barre de son LG.

L’arrivĂ©e de webOS 24 avec 5 ans de MAJ

Qui dit nouvelle sĂ©rie dit mise Ă jour du système d’exploitation. Le LG OLED55C4 fait partie des TV Ă accueillir webOS 24 pour son interface Smart TV avec la promesse de cinq ans de MAJ sur cet OS. Ce qui permet de voir sa durĂ©e de vie prolongĂ©e. On retrouve les fonctions classiques d’une Smart TV : navigation sur les plateformes de SVOD, compatibilitĂ© avec les assistants vocaux… WebOS 24 signe Ă©galement l’arrivĂ©e du Chromecast pour streamer du contenu depuis un appareil Android ou iOS, et du protocole Matter pour bâtir son Ă©cosystème domotique.

Enfin, le LG OLED55C4 n’oublie pas d’embarquer quatre ports HDMI 2.1, ce qui lui permet de supporter le VRR jusqu’Ă 144 Hz ainsi que les fonctions ALLM, AMD FreeSync Premium, G-Sync, Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz et le protocole eARC pour les amateurs de barre de son. En clair, il est possible de faire jouer avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X en 4K 120 FPS et d’avoir une image sans dĂ©chirure, flou ou saccade ainsi qu’un input lag plus limitĂ© que d’ordinaire.

