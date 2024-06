Rue du Commerce solde à moitié prix ce PC gaming avec RTX 4070 Ti et AMD Ryzen 7

Rue du Commerce a décidé de sortir le grand jeu pendant ces soldes d'été avec notamment cette bonne affaire pour les gamers à la recherche d'une configuration toute prête et à un excellent rapport qualité-prix ! En ce moment, ce HP Omen 25L avec RTX 4070 Ti est disponible à seulement 1 099,99 euros au lieu d'un prix conseillé de 2 099,99 euros.

Dans le domaine du gaming, les laptops sont intéressants, car plus mobiles et moins encombrants, mais les PC fixes ont aussi leurs avantages comme l’absence de bridage sur les cartes graphiques et un remplacement des composants plus facile pour les pros du DIY. Ces machines ont donc un potentiel plus important, ce qui fait que ce marché est encore florissant aujourd’hui, surtout pendant les soldes d’été. Chez Rue du Commerce, ce PC fixe gaming HP Omen 25L avec RTX 4070 Ti est bradée à moitié prix !

Le HP Omen 25L GT14-0114nf en bref

Un tour PC aux dimensions pas du tout encombrantes

Avec une RTX 4070 Ti et un AMD Ryzen 7 5700G

SSD de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 2099,99 euros habituellement, le HP Omen 25L GT14-0114nf est maintenant disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Rue du Commerce.

Un tour avec RTX 4070 Ti pour seulement 1 000 € !

Avec la RTX 4070 Ti, Nvidia propose une jolie baisse en gamme de la RTX 4080, et effectivement, la RTX 4070 Ti est plus proche de la RTX 4080 que de la RTX 4070 en termes de performances. Avec 12 Go de RAM GDDR6X et une consommation poussée jusqu’à 285 W, elle est capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 1440p à plus de 60 FPS avec les détails au maximum et même à 120 FPS selon Nvidia. Ce qui signifie que la 4K est théoriquement possible, surtout si l’on active le DLSS 2 ou le DLSS 3.

Aux côtés de la RTX 4070 Ti, le HP Omen 25L se dote d’un AMD Ryzen 7 5700G, un processeur à huit cœurs cadencé par défaut à 3,8 GHz et à 4,6 GHz en mode turbo boost. Il embarque un GPU dédié sous la forme d’un Radeon Vega 8 afin de s’occuper des tâches graphiques légères. Cette tour PC abrite également 16 Go de RAM DDR4 pour la partie multitâche, sachant que deux autres slots sont libres et que ce PC peut accueillir jusqu’à 64 Go de RAM. Pour le SSD, on retrouve un modèle NVMe en PCIe 3.0 d’une capacité de 512 Go.

Parce que ce qui compte, c’est la beauté intérieure

Le premier avantage de ce HP Omen 25L au niveau du design, ce sont ses dimensions. La tour ne mesure que 44,8 cm de haut pour 16,5 cm de large et 39,6 cm de profondeur et pèse 12,3 kg à l’achat. Des mesures qui n’ont plus rien à voir avec nos premiers tours PC plus lourdes que des parpaings, ce HP Omen 25L devrait ne poser aucun problème d’installation. De plus, l’une de ses faces accueille un panneau vitré permettant d’admirer ses composants et les éléments RGB afin d’apporter une touche encore plus stylée au setup.

Pour ce qui est de la connectique, le HP Omen 25L ne manque de rien avec ses six ports USB-A, deux ports USB-C, trois DisplayPort, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm. Des modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 répondent également présents, ainsi qu’une alimentation de 800 W et deux ventilateurs de 120 mm et 92 mm. Enfin, FreeDOS est installé par défaut, il s’agit d’un système d’exploitation open source que l’on peut toujours remplacer par Windows ou Linux.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.