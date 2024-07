L’iPhone 15 bénéficie d’une offre totalement inédite pendant les soldes grâce à Boulanger

Si vous souhaitiez vous débarrasser de votre ancien iPhone pour enfin passer à l'iPhone 15, sachez qu'une offre très intéressante est actuellement présentée par Boulanger. En effet, l'e-commerçant vous rachète votre smartphone et propose en plus un bonus rachat de 150 euros. Ainsi, l'iPhone 5 peut vous revenir à maximum 720 euros au lieu de 969 euros.

L’iPhone 15 est le plus récent des smartphones de la marque à la Pomme. Et s’il n’est clairement pas parfait, en raison de quelques points noirs comme son écran limité à 60 Hz ou encore sa charge faiblarde, il reste un très bon iPhone. Celles et ceux qui seraient intéressés par ce modèle, mais qui trouvaient son prix de base un peu rédhibitoire, pourraient bien être intéressés par l’offre de reprise actuellement en cours chez Boulanger : si vous acceptez de faire racheter votre ancien iPhone par le site marchand, vous pourrez en plus bénéficier de 150 euros de bonus rachat.

Les points forts de l’iPhone 15

Une dalle très lumineuse

Un capteur photo principal très efficace

Enfin de l’USB-C

Au lieu de 969 euros à son lancement, l’iPhone 15 peut en ce moment vous revenir à moins de 720,99 euros chez Boulanger grâce un bonus reprise. Par exemple, si vous faites racheter votre iPhone 13 Pro 256 Go en très bon état, 410 euros de remise ainsi que 150 euros de bonus rachat seront déduits du prix de base : l’iPhone 15 sera ainsi affiché à 310,99 euros.

Un design vraiment chouette

L’iPhone 14 nous avait un peu laissés sur notre faim côté nouveautés au niveau de son design. Ce n’est pas le cas avec l’iPhone 15. Alors certes, l’iPhone 15 Pro profite d’une nouvelle conception en titane, tandis que l’iPhone 15 reste à l’aluminium, mais quelques changements esthétiques bien sympathiques ont bel et bien fait leur apparition : disparition de l’encoche au profit de la fameuse Dynamic Island, qui promet des interactions pratiques, légers chanfreins arrondis sur les tranches en aluminium… La prise en main est, quant à elle, toujours aussi agréable, notamment grâce à son petit format.

Du côté de son écran de 6,1 pouces, on a droit à une dalle OLED ultra lumineuse qui peut atteindre des pics jusqu’à 2000 nits en plein soleil. C’est simple : on ne fait pas mieux sur le marché. En revanche, n’oublions pas le principal défaut de cet iPhone : le taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. Une hérésie sur cette gamme de prix, selon nous. Le ProMotion 120 Hz est réservé aux modèles Pro de la gamme…

Un iPhone qui ne tolère aucun ralentissement

Dans ses entrailles, on peut trouver une puce A16 Bionic, capable de faire tourner toutes les tâches sans ralentissement. Un processeur véloce qui permet d’ailleurs d’obtenir de bien meilleurs résultats en photo. Justement, le smartphone est équipé d’un capteur de 48 Mpx pour le grand-angle et d’un capteur de 12 Mpx pour l’ultra grand-angle. Le premier permet notamment, comme sur les smartphones sous Android, de faire du pixel bining. Autrement, si Apple avance qu’il y a un téléobjectif X2, c’est en réalité un zoom numérique sur le capteur principal qui a été placé. L’ultra grand-angle est de son côté largement perfectible.

Enfin, côté autonomie, comptez une bonne grosse journée et demie d’utilisation. Attention toutefois à la chauffe du smartphone sur les applications gourmandes qui pourrait faire fondre la batterie plus rapidement. Côté recharge, l’iPhone 15 dispose d’un port USB-C, mais celui-ci reste limité à 20 W. Ne vous attendez donc pas à des miracles de charge rapide… La charge sans fil via MagSafe passe d’ailleurs au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15.

