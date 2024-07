Fin et léger, cet ultraportable Lenovo avec écran OLED 14″ est soldé à -30 %

Le Lenovo Yoga Slim 6 est un ultraportable taillé pour les travailleurs nomades grâce à son poids plume et à son format très peu encombrant. Son bel écran OLED compatible Dolby Vision est un autre véritable atout. Bref, un modèle que l'on recommande sans trop de difficulté, d'autant plus qu'il est actuellement très bien soldé : la Fnac et Darty le proposent en effet à 699 euros au lieu de 999 euros.

Les travailleurs qui sont amenés à se déplacer fréquemment ont besoin d’un PC portable léger et pas massif, mais qui reste tout de même suffisamment puissant pour pouvoir y enchaîner diverses tâches. Le Lenovo Yoga Slim 6 fait justement partie des bonnes références qui pourraient leur convenir, grâce notamment à son poids plume, sa configuration assez solide et son écran OLED agréable à regarder qui couronne le tout. Son autre atout majeur ? Son prix, qui baisse de 300 euros pendant les soldes d’été.

Les points essentiels du Lenovo Yoga Slim 6

Un laptop de 1,35 kg

Une dalle OLED de 14 pouces

Un combo i5 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement proposé à 999,99 euros, le Lenovo Yoga Slim 6 est actuellement affiché à 699,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Léger (presque) comme une plume

Comme tous les bons PC ultraportables, le Lenovo Yoga Slim 6 est particulièrement léger et compact. Il n’y a qu’à voir son poids plume de 1,35 kg et son épaisseur de seulement 14,9 mm, deux données qui suffisent à le ranger parmi les modèles très peu encombrants. Autant dire qu’il peut vous accompagner partout en déplacement tout en se faisant oublier dans le sac. Côté design, le laptop ne brille pas par son originalité et présente un look très sobre et classique, mais il a au moins le mérite d’avoir été conçu à partir de matériaux recyclés.

Côté écran, le Lenovo Yoga Slim 6 embarque une dalle IPS Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) OLED de 14 pouces, soit l’assurance de bénéficier de contrastes infinis et de noirs profonds. Le format 16:10 offre par ailleurs une surface d’affichage plus grande et donc un espace de travail ou de visionnage de films bien plus confortable. L’écran est en plus compatible Dolby Vision et devrait donc garantir des images plus contrastées et détaillées. Pour ne rien gâcher, la palette des couleurs diffusées est particulièrement riche puisque cette dalle couvre 100 % du spectre DCI-P3. On peut aussi compter sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz, qui n’est pas sensationnel, mais qui devrait permettre de profiter d’une fluidité convenable au quotidien.

Une bonne machine de travail

À l’intérieur du Yoga Slim 6, on trouve un processeur Intel Core i5 1240P cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultraportable devrait se montrer à la hauteur pour toutes les tâches de bureautique simples, pour la navigation web ou encore le multitâche. La marque a par ailleurs misé sur un SSD de 512 Go, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides, ainsi qu’un stockage plus que généreux. Pour la partie graphique, on doit se contenter d’un Intel Iris Xe Graphics, une carte qui ne permet pas de faire tourner des jeux très gourmands. Autrement, le Lenovo Yoga Slim 6 embarque également deux haut-parleurs Dolby Atmos pour un son riche et vaste.

Enfin, côté autonomie, la marque promet jusqu’à 16 heures de lecture vidéo par charge complète et assure que grâce à la charge rapide, le PC portable peut gagner 2 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de recharge. Et pour ce qui est de la connectique, le Yoga Slim 6 est doté de deux ports USB-C Thunderbolt 4.0, d’un port USB 3.2 Gen 1, d’un port HDMI et d’un connecteur audio mixte.

