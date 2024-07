Dell fait perdre 160 € à son moniteur 34″ incurvé (WQHD et 100 Hz) pour les soldes

Avec l'arrivée prochaine des JO, beaucoup vont surement faire du télétravail. Et si vous n'êtes pas bien équipé, ce grand moniteur PC immersif de chez Dell passe de 509 euros à 349 euros seulement durant les soldes.

On sait que la plupart des joueurs et des joueuses apprécient tout particulièrement les moniteurs incurvés grâce à la bonne immersion qu’ils offrent, mais ces derniers ne sont pas uniquement réservés à ce public : les télétravailleurs peuvent tout aussi bien les apprécier grâce au confort visuel que ces appareils proposent. Ici, le Dell S3423DWC offre une grande surface, un confort pour jongler entre diverses fenêtres et enchaîner confortablement les tâches du quotidien, avec une excellente définition. Et, à l’occasion des soldes, le constructeur lui fait perdre 160 euros grâce à un code promo.

Les atouts du Dell S3423DWC

Un écran incurvé de 34 pouces

Une définition en 3 440 x 1 440 pixels

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz et AMD FreeSync

De base à 509 euros, l’écran Dell S3423DWC voit son prix baisser à 349 euros sur le site du constructeur grâce au code S34FR40.

Grand, bien défini et immersif : ce moniteur cumule les bons points

Première chose à prendre en compte avec cette référence du fabricant américain : sa taille. Avec une diagonale de 34 pouces et près de 80 cm de largeur, le moniteur de Dell se montre imposant une fois posé sur le bureau. Il faudra prévoir de la place pour l’accueillir, mais l’immersion est bien au rendez-vous grâce aux bordures fines. Cet écran va ravir les télétravailleurs, il est taillé pour le multitâche, car en plus de sa grande surface d’affichage, il adopte une courbure de 1800R. Avec un tel niveau de courbe, l’écran rend l’immersion encore meilleure, puisqu’elle pourra englober le regard de l’utilisateur, et même l’élargir, tout en améliorant la perception de la profondeur.

Avec en plus le format 21:9, les utilisateurs vont pouvoir sans problème ouvrir plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu plus large sur leurs documents, le tout sur un seul écran. Autrement, l’écran offre aussi une résolution UWQHD, soit 3 440 x 1 440 pixels, qui garantit une excellente qualité d’image et un rendu d’image avec des couleurs vives et précises.

Un écran PC qui peut également servir pour le jeu

Davantage pensé pour la bureautique et la productivité, il peut aussi servir aux joueuses et aux joueurs en quête d’un écran bien large pour une meilleure immersion en jeu. La fluidité et la réactivité sont aussi de la partie, puisque ce moniteur dispose d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d’un temps de réponse de 4 ms. Ce n’est pas la configuration la plus performante pour jouer, mais il offre une bonne expérience en jeu.

L’aspect gaming ne s’arrête pas là : l’écran dispose de la technologie AMD FreeSync, qui limite les déchirures d’écran et les saccade. Enfin, côté connectique, on a droit à deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB type C et une sortie audio.

