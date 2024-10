Pratique, solide et performant, ce SSD externe SanDisk 1 To chute sous les 100 €

Le SSD externe SanDisk Extreme de 1 To est une bonne solution pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir transporter facilement un grand nombre de donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ©. La bonne nouvelle du jour, c’est que Boulanger propose ce SSD de 1 To Ă un très bon prix : 99,99 euros au lieu de 131,99 euros.

Le SSD NVMe externe SanDisk Extreme fait partie de ces solutions de stockage pratiques que l’on peut emporter partout avec soi, grâce Ă son petit format et Ă son mousqueton. Les crĂ©ateurs de contenu et travailleurs nomades apprĂ©cieront. En plus, sa taille mini ne lui empĂŞche heureusement pas d’ĂŞtre particulièrement rapide et performant. Une bonne rĂ©fĂ©rence qui est encore plus recommandable aujourd’hui puisqu’elle est actuellement affichĂ©e Ă moins de 100 euros dans sa version 1 To.

Les points essentiels du SSD NVMe SanDisk Extreme

Un petit SSD externe robuste

Des vitesses de lecture allant jusqu’Ă 1 050 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

Au lieu de 131,99 euros sur le site officiel, le SSD NVMe externe SanDisk Extreme est maintenant disponible Ă seulement 99,99 euros chez Boulanger.

Solide et pratique Ă transporter

Avec son SSD NVMe externe Extreme, SanDisk s’adresse avant tout Ă celles et ceux qui ont besoin de transporter quotidiennement un grand nombre de donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ©. DĂ©jĂ , il adopte un format particulièrement compact (10 x 53 x 102 mm) et son poids plume ne dĂ©passe pas les 40 grammes. Autant dire qu’il pourra ĂŞtre portĂ© sans aucune difficultĂ© tout au cours de la journĂ©e. MalgrĂ© cette petite taille, ce SSD externe est tout Ă fait robuste, puisque son boĂ®tier peut rĂ©sister aux chutes jusqu’Ă trois mètres ainsi qu’Ă l’eau et Ă la poussière grâce Ă sa certification IP65.

Le fabricant a Ă©galement pensĂ© Ă doter son SSD d’une boucle de mousqueton pratique pour pouvoir l’attacher Ă une boucle de ceinture ou Ă un sac Ă dos. Quelque chose nous dit que les baroudeurs et crĂ©ateurs de contenus nomades vont apprĂ©cier ce petit ajout.

Des performances rassurantes

Le principal atout de ce SanDisk Extreme reste bien Ă©videmment ses performances fiables. Ce SSD, en plus de proposer la norme NVMe gage de dĂ©bits plus Ă©levĂ©s, offre des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s. On a donc ici droit Ă un SSD très vĂ©loce, qui sait lancer un système d’exploitation de façon rapide et de lancer des logiciels sans accroc. Et avec 1 To sous la main, vous pourrez stocker un grand nombre de fichiers, photos et vidĂ©o sans problème. Pour couronner le tout, SanDisk accorde une grande importance Ă la confidentialitĂ© de vos donnĂ©es et propose une protection par mot de passe intĂ©grĂ©e et dotĂ©e du chiffrement matĂ©riel AES 256 bits. Ce cryptage peut ĂŞtre configurĂ© depuis le logiciel du SSD.

Pour finir, ce SSD NVMe externe est compatible avec les diffĂ©rents systèmes d’exploitation comme Windows et Mac. CĂ´tĂ© connectique, celle-ci est composĂ©e d’un connecteur USB 3.1 Type C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A. L’application SanDisk Memory Zone est par ailleurs prĂ©sente pour vous permettre de sauvegarder, dĂ©verrouiller et consulter vos fichiers sur votre smartphone.

Afin de comparer les performances du SanDisk Extreme avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs SSD portables et des disques durs externes du moment.