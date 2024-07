Honor Magic 6 Pro : ce récent smartphone premium noté 9/10 est 500 € moins cher actuellement

Smartphone haut de gamme par excellence, le Honor Magic 6 Pro est tellement convaincant qu'il a récolté la très bonne note de 9/10 au terme de notre test. Un modèle performant et efficace qui est heureusement bien moins cher que d'habitude en ce moment grâce à une réduction et à une ODR : sur le site de la marque, il peut ainsi vous revenir à 799 euros au lieu de 1 299 euros.

Concurrencer les iPhone d’Apple et les Galaxy S de Samsung : voici ce qu’Honor a souhaité faire en concevant son Magic 6 Pro, récent smartphone haut de gamme qui coche bien des cases et qui n’a certainement pas volé sa place parmi les modèles ultra-premium. Design, écran, performances… Il a quasi tout bon. D’où sa note de 9/10, d’ailleurs. Si ce smartphone vous tente, sachez qu’il est enfin moins hors de prix grâce à une réduction totale de 500 euros.

Les points forts du Honor Magic 6 Pro

Une dalle AMOLED de 6,8 pouces + 120 Hz

Des performances au top

Une très grosse autonomie

Lancé à 1 299 euros, puis réduit à 999 euros, le Honor Magic 6 Pro peut désormais vous revenir à 799 euros sur le site de la marque grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 15 août 2024.

Un design bling-bling, un écran sublime

Le Honor Magic 6 Pro est un smartphone haut de gamme, certes, mais on pourrait aussi lui coller l’étiquette bling-bling sans sourciller : il n’y a qu’à voir son imposant bloc photo inspiré des montres de luxe. Plutôt original, mais attendez-vous à un module assez protubérant qui a tendance à alourdir le smartphone. Mais rassurez-vous, ce modèle bénéficie quand même d’excellentes finitions, avec son écran incurvé sur les bords, son cadre en aluminium, ses angles arrondis ou encore son épaisseur maîtrisée qui offre une prise en main très agréable.

À l’avant, on a droit à une dalle AMOLED de 6,8 pouces qui, grâce au LTPO, nous fait profiter d’un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz tandis que la définition monte à 2 800 x 1 280 pixels. C’est simple : c’est un sans-faute ici. L’écran brille notamment par l’impressionnante justesse de ses couleurs. En revanche, la luminosité maximale, même si elle est très bonne, n’arrive pas au niveau de son concurrent, à savoir le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Des performances maximales

Dans les entrailles du Honor Magic 6 Pro, on trouve un processeur haut de gamme dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon Gen 3, qui répond présent à tout moment. Lancer Genshin Impact avec les graphismes poussés à fond et à 60 fps n’est par exemple pas un souci puisque la partie reste très stable. Le smartphone n’inquiète d’ailleurs pas côté chauffe grâce à son excellent système de dissipation de la chaleur. Côté photo, on a droit à un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x2,5 de 180 Mpx. Mention spéciale pour le capteur principal, très bon dans la grande majorité des situations. De jour, la gestion de la dynamique et la finesse des détails sont appréciables, tandis que de nuit, le smartphone s’en sort très bien.

Enfin, côté autonomie, la marque a opté pour une batterie de 5 600 mAh. Lors de notre test, nous avons pu utiliser le smartphone durant deux jours pleins avec un usage assez actif. C’est assez impressionnant. Pour ce qui est de la recharge, celle-ci s’opère avec un bloc de 80 W, non fourni dans la boîte. Sachez par ailleurs que la charge sans fil peut monter jusqu’à 66 W sur cet appareil, pour notre plus grand plaisir.

