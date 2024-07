Logitech G915 TKL : l’un des meilleurs claviers mécaniques chute à un prix inédit sur Amazon

Avec son excellente connectivité sans-fil et ses performances exemplaires, le clavier mécanique gamer Logitech G915 n'a pas volé sa place parmi les meilleurs modèles du moment. Seule ombre au tableau : son prix de base, bien trop élevé. Mais grâce à un coupon sur Amazon, on peut enfin le trouver bien moins cher : il est en effet actuellement affiché à 89,99 euros au lieu de 249 euros.

Les gamers en quête d’un nouveau clavier mécanique réactif, performant, personnalisable à souhait et surtout offrant une connectivité sans-fil bien stable pourront se diriger vers le Logitech G915 TKL. Preuve de son excellence, ce modèle a obtenu la très bonne note de 9/10 au terme de notre test. Les joueuses et joueurs exigeants peuvent donc miser sur cette référence, d’autant plus qu’actuellement, elle est enfin moins hors de prix qu’à l’accoutumée grâce à une remise totale de 160 euros.

Les points forts du clavier Logitech G915 TKL

Un design unique

Un logiciel complet

Une excellente connectivité sans-fil

Lancé à 249 euros, puis réduit à 139 euros, le clavier Logitech G915 Tenkeyless (donc sans pavé numérique) est actuellement proposé à 89,99 euros sur Amazon grâce à un coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Un clavier fin et sans latence

Le clavier mécanique Logitech G915 Tenkeyless ne ressemble pas vraiment à un clavier gamer. En effet, sa conception sans cadre (frameless) et la finesse étonnante de son châssis pourraient le faire passer pour un simple modèle bureautique. Mais son poids assez important (1025 g, tout de même) et surtout son éclairage RGB individuel, configurable à l’aide du pilote Logitech G Hub, nous font le classer sans aucun doute parmi les claviers taillés pour le jeu. D’ailleurs, les gamers assidus apprécieront certainement la très agréable ergonomie de ce clavier, testée et approuvée chez nous. Notez tout de même que cette version du Logitech G915 n’est pas équipée de pavé numérique, ce qui le rend plus compact, d’où son appellation « Tenkeyless ».

Côté connectivité, le G915 peut être utilisé avec le petit dongle sans-fil équipé de la technologie Lightspeed, qui promet une latence minime et une absence de déconnexion intempestive. Lors de notre test, la connexion est restée très stable ; on a même estimé qu’il était impossible de faire la différence avec un clavier connecté de façon classique, c’est dire. Autrement, il est aussi possible de basculer le clavier en Bluetooth, mais cet usage est plutôt destiné à la bureautique, puisqu’une légère latence peut être induite, ce qui n’est pas recommandé pour les joueurs en quête de réactivité. Le clavier peut par ailleurs être utilisé en filaire.

Réactif et personnalisable

Logitech a décidé de décliner ce clavier en trois modèles selon la nature de ses switchs mécaniques (tactile, linéaire, clicky), mais tous partagent les mêmes caractéristiques techniques : distance d’activation à 1,5 mm et une course totale de 2,7 mm. Sur la référence qui nous intéresse ici, ce sont des interrupteurs tactiles (ou brown) qui ont pris place. Ceux-ci proposent un retour tactile qui se caractérise par un léger durcissement de la frappe à mi-course, marquant ainsi de façon « tactile » que celle-ci a été enregistrée. Ces interrupteurs sont donc parfaits pour ceux qui souhaitent un retour tactile, mais sans être dérangés par le bruit. De plus, ce retour tactile permet de gagner en réactivité.

Enfin, le 915 s’accompagne d’un logiciel, le Logitech G Hub, qui permet de personnaliser les touches ou encore de gérer l’éclairage RGB. Ici, il est possible de configurer chaque touche individuellement et même d’utiliser certains préréglages et animations mis à disposition dans le pilote. Le G Hub dispose également d’un outil dédié à l’enregistrement des macros et propose même un enregistrement des réglages au sein de profils que l’on peut lier à des jeux ou des applications.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Logitch G915 doté du pavé numérique.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs claviers gamer mécaniques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.