Bouygues Telecom gâte ses nouveaux abonnés fibre avec 3 mois offerts sur les Bbox Must et Ultym

Si vous souhaitez changer de box avec la Fibre, Bouygues Telecom revoit son offre et propose jusqu’à 3 mois offerts pour ses Bbox Must et Ultym.

Comparé aux offres de forfaits mobiles qui sont de nouveau plus attractives, on ne peut pas en dire autant côté Box Fibre et ADSL. Heureusement, certains fournisseurs revoient leur offre pour attirer de nouveaux clients. C’est le cas par exemple de Bouygues Telecom dont les trois premiers mois sont offerts pour toute souscription à ses Bboy Must et Ultym.

L’offre Bbox Must et Ultym, c’est quoi ?

1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ou 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi

Un décodeur Bbox 4K ou 4K HDR avec + de 180 chaînes

Des appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays

En ce moment, Bouygues Telecom propose 3 mois offerts pour toute souscription à l’offre Bboy Must qui coûte 34,99 euros par mois pendant un an, puis 39,99 euros. C’est aussi le cas pour l’offre Bboy Ultym qui coûte 42,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 47,99 euros. À noter qu’un engagement d’un an est requis pour ces deux offres.

Bbox must : le bon rapport qualité-prix

L’offre Bbox must est le bon compromis entre la Bbox Fit et la Bbox Ultym. Elle permet d’obtenir des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Bien sûr, ces données peuvent varier fortement d’une zone à l’autre. Elle inclut le Wi-Fi 6 et se dote d’une connectique plutôt généreuse, à savoir un port ADSL/VDSL, un port Ethernet WAN Gigabit pour la Fibre FTTH, quatre ports Ethernet LAN, deux ports téléphoniques ainsi que deux ports USB 2.0.

La TV et la téléphonie fixe viennent aussi s’intégrer à l’offre. Le bouquet TV comporte plus de 180 chaînes, toutes accessibles via le boîtier TV 4K (Android TV). En plus de la TV, ce dernier profite de centaines d’applications dont la majorité des plateformes de SVoD. La téléphonie fixe vient s’ajouter au package avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations.

Bbox ultym : le TOP du TOP chez Bouygues Telecom

La Bbox Ultym concentre le meilleur de ce que propose Bouygues Telecom. Elle offre des débits allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement, et 900 Mbit/s en envoi. Le Wi-Fi 6E est bien évidemment de la partie pour obtenir de meilleurs débits de connexion sans fil à Internet. L’opérateur donne même la possibilité d’obtenir jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi 6.

Sur la partie télévision, l’offre Ultym dispose d’un décodeur Bbox 4K HDR qui permet d’accéder à plus de 180 chaînes. Cette box reprend dans les grandes largeurs les fonctionnalités de son homologue présente dans la Bbox Must (enregistreur 100 h, pause du direct, possibilité d’accéder aux applications des principaux services de SVoD pendant 6 mois gratuitement).

Enfin, cette offre vous permet de bénéficier d’appels en illimités vers les fixes et les mobiles en France, en Europe et en Suisse, ainsi que vers les fixes de 110 destinations.

Pour ces deux offres, avant de passer commande, on vous conseille fortement de tester votre éligibilité pour savoir si votre domicile peut recevoir une connexion Fibre ou ADSL chez Bouygues Télécom. Pour ce faire, la plateforme dédiée de Bouygues demande simplement de rentrer votre adresse ou votre numéro fixe actuel.

