Samsung Bespoke Jet Plus : cette alternative à l’aspirateur balai Dyson voit son prix chuter de 33 %

Il n’y a pas que Dyson sur le marché des aspirateurs balais. Samsung a aussi de bons arguments à faire valoir avec son Bespoke Jet Plus, un modèle accompagné de nombreux accessoires et d’une Clean Base bien pratique. Actuellement, il est proposé à 539 euros au lieu de 899 euros.

Certes, Dyson domine le marché des aspirateurs balais, écrasant bon nombre de concurrents, mais d’autres modèles valent, eux aussi, le détour grâce à leur puissance et à leur lot d’accessoires efficaces. Par exemple, l’un des aspirateurs balais de Samsung, baptisé Bespoke Jet Plus, permet de plier la corvée d’aspiration des sols en deux temps trois mouvements grâce à sa belle puissance d’aspiration, aidé en plus de ses nombreuses brosses. Il s’accompagne même d’une Clean Base pour évacuer facilement la poussière, ce qui est plutôt rare sur le marché. Bref, une référence complète, qui a le bon goût d’être moins chère que d’habitude grâce à une réduction de 40 %.

Que propose le Samsung Bespoke Jet Plus ?

Une bonne puissance d’aspiration

Une multitude d’accessoires

Une Clean Base pratique et hygiénique

D’abord affiché à 899 euros, l’aspirateur balai Samsung Bespoke Jet Plus est aujourd’hui proposé à 539 euros sur le site de la marque, grâce au code MAISON10.

Une maniabilité pratique au quotidien

Tout comme les aspirateurs balais conçus par Dyson, le Samsung Bespoke Jet Plus dispose de ce fameux format stick sans fil qui favorise grandement sa prise en main. On peut ainsi le déplacer très aisément d’une pièce à l’autre, et même du sol au plafond puisqu’il ne pèse que 2,6 kg. Sa poignée permet en plus de bien le tenir en main. Autre point fort de son design : contrairement aux modèles créés par Dyson, le Bespoke Jet a le net avantage de posséder un écran qui peut afficher l’autonomie restante, l’état de charge, la puissance d’aspiration choisie ou encore si un objet est coincé dans la brosse.

En parlant de brosses, d’ailleurs, sachez que Samsung n’a pas été avare en accessoires puisqu’il accompagne son balai d’une foule de brosses adaptées à différentes situations. Par exemple, la brosse Jet Dual dotée d’un rouleau souple et d’une tête pivotante à 180° peut ramasser les poussières sur les sols durs, tandis que la brosse Slim Action LED, plus fine et plus légère, aspire les poussières fines même sous les meubles et peut compter sur son éclairage LED pour rendre les saletés plus visibles. On a aussi droit à la mini brosse Pet Tool+ qui, comme son nom l’indique, rassemble les poils d’animaux et les coupe grâce à un broyeur pour éviter les nœuds. Un accessoire 2-en-1, un suceur long et extensible ou encore un coude d’aspiration complètent le tout.

Une Clean Base pour garder les mains propres

Concernant ses performances, le Samsung Bespoke Jet Plus est capable de délivrer une puissance d’aspiration de 210 AW. Sa technologie d’aspiration multicyclonique permet quant à elle une capture efficace de chaque particule. À noter aussi que son système de filtration permet de réduire considérablement les allergènes dans l’air. Côté autonomie, le Bespoke Jet Plus est en théorie capable d’aspirer durant 60 minutes, mais si vous optez pour la puissance maximum, cette durée d’utilisation sera forcément plus basse. Le temps de recharge s’établit quant à lui à 3h30.

Pour recharger l’aspirateur balai, vous pourrez l’installer sur la Clean Station, qui ne se contente pas de redonner du souffle à l’appareil. Elle permet aussi et avant tout de vider le réservoir de l’aspirateur en un clic, sans avoir à mettre les mains dans la saleté.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles proposant une méthode d’aspiration différente, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

