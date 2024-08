Voilà le dernier récap des meilleures offres de la semaine : Boulanger fait chuter de 50 % le prix du nouveau Galaxy Z Flip 6, un TV Philips 4K Ambilight de 65″ à prix canon et un pack smartphone + écouteurs pas cher.Â

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Boulanger fait chuter de 50 % le prix du nouveau Galaxy Z Flip 6, le smartphone pliable tout mignon de Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le Z Flip 6 de Samsung en quelques points

Un smartphone à l’écran qui se plie

One UI est 7 ans de mise à jour

Très bon photophone malgré ses deux capteurs

Une autonomie à la hausse

Au départ à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 6 s’affiche aujourd’hui à 1 080,99 euros chez Boulanger. Mais en appliquant le code ZFLIP150L et en profitant de l’ODR de 180 euros du constructeur, il passe à 750 euros, et si vous optez pour la reprise d’un appareil, il peut vous revenir à seulement 600 euros.

Capture d’écran du Samsung Galaxy Z Flip 6 : prix affiché une fois le code ZFLIP150L appliqué // Source : Boulanger

Amazon brade ce récent TV Philips 4K Ambilight de 65 pouces à prix canon

Philips Ambilight 65PUS8109 // Source : Amazon

Qu’est-ce qu’on apprécie de ce TV Philips 65PUS8109 ?

Son grand écran de 65 pouces avec Ambilight

Sa compatibilité 4K, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Ses fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, VRR et ALLM

Si le téléviseur Philips 65PUS8109 se vendait à 1 099 euros sur Amazon, en ce moment, on le trouve à 649 euros.

E.Leclerc propose un pack en promo avec smartphone + écouteurs qui va ravir les petits budgets

Motorola Edge 50 Fusion // Source : https://www.motorola.fr/

Un pack intéressant avec :

Un élégant Motorola Edge 50 Fusion

Les true-wireless Moto Buds+

Et une coque stylée

Au lieu de 449 euros, le pack Motorola Edge 50 Fusion + Moto Buds et coque est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros chez Leclerc.

200 Go de 5G pour moins de 10 €/mois : votre prochain forfait mobile pas cherÂ

Paul Siewert // Source : unsplash

Qu’apporte ce forfait Cdiscount Mobile ?

Une enveloppe de 200 Go de data 5G et de 19 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Le réseau Bouygues Telecom et c’est sans engagement !

En ce moment, le forfait Cdiscount Mobile de 200 Go en 5G est disponible à 9,99 euros par mois. De plus, c’est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an d’abonnement.

