Seulement 129 € pour ce pack smartphone + balise Bluetooth chez Boulanger

Pour les personnes cherchant un smartphone équilibré ou capable du minimum syndical, Boulanger propose le pack parfait : moins de 130 euros pour un smartphone avec une balise Bluetooth et son lot d’accessoires.Â

Motorola G24 // Source : site officiel

C’est assez rare de trouver un smartphone correct à moins de 100 ou 200 euros accompagnés d’accessoires. Pourtant, Motorola prouve le contraire, avec ce pack incluant son Moto G24 et sa balise Bluetooth ainsi qu’une coque et un chargeur. Une référence entrée de gamme qui a beau faire des concessions, assure l’essentiel pour pas cher grâce cette offre Boulanger.

Que propose ce pack Motorola ?

Un smartphone avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Une expérience utilisateur réussie sous Android 14

Une autonomie satisfaisante

Avec en prime, une balise Bluetooth, coque et chargeur

En ce moment, Boulanger propose le Motorola G24 dans un pack avec une balise Bluetooth, coque et chargeur pour seulement 129,99 euros, au lieu de 149,99 euros de base.

Un entrée de gamme soigné qui va à l’essentiel

Le Motorola G24 n’a rien d’original, mais le constructeur a réalisé un travail sérieux sur son appareil entrée de gamme. Il ne brille pas vraiment par son raffinement, mais choisît une finition mate plutôt élégante.

Sans surprise, le smartphone est doté de bordures assez épaisses, surtout au niveau de son menton. La dalle IPS LCD de 6,5 pouces est confortable pour jouer, regarder des films ou scroller sur ses réseaux sociaux. Ajoutons à cela un taux rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est tout à fait honorable sur un smartphone aussi peu cher. La fluidité est donc ici de mise. Seul hic, la définition HD+, un peu trop juste pour profiter d’une netteté irréprochable…

Des performances justes, mais suffisantes pour les tâches simples

Cet appareil est loin d’être un monstre de puissance. Il s’équipe d’un processeur entrée de gamme le Mediatek G85. Ce dernier offre des performances assez correctes, et les tâches classiques comme la navigation web et la consultation des réseaux sociaux devraient s’enchaîner sans trop d’accrocs. L’expérience utilisateur reste fluide et agréable au quotidien grâce à Android 14.

Sur le volet photo, il ne faudra pas en attendre beaucoup. Là encore, on a le strict minimum, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Un module photo qui manque de polyalence, mais qui devrait proposer des résultats corrects en plein jour.

Pour finir, le G24 intègre une batterie de 5 000 mAh, qui devrait permettre au smartphone de tenir une journée. Pour le recharger, la charge dite « rapide » à 15 W est de la partie, mais n’espérez pas non plus gagner beaucoup de points de batterie en un rien de temps. Patience, donc.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.